"Старі та маленькі": Росія створює тіньовий флот для експорту зерна, — Reuters

За даними видання, 2022 року РФ досягла історичного максимуму в експорті пшениці на суднах, орендованих у міжнародних судновласників і трейдерів. Але цього літа ситуація змінилася, оскільки великі трейдерські компанії припинили співпрацю з країною-агресором.

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Росія перебуває в процесі створення тіньового флоту для експорту зерна, покладаючись на старі зерновози, які здебільшого є власністю судновласників із Туреччини та Китаю. Про це 8 серпня повідомляє британське інформаційне агентство Reuters.

Згідно з інформацією ЗМІ, дефіцит кораблів у Росії та зменшення активності західних зернотрейдерів у країні створюють труднощі для транспортування російської пшениці та збільшують витрати. У той час як Росія планує експортувати близькі до рекордних обсяги зерна, її власний флот зернових суден не в змозі задовольнити цей попит.

Згідно з джерелами агентства, виникають сумніви у здатності Росії підтримувати високі темпи експорту зерна, і це може призвести до збільшення світових цін на пшеницю.

Проблеми Росії із зерновою угодою, з якої вона зрештою вийшла, пов'язані з труднощами, з якими стикалися російські експортери зерна під час роботи із західними контрагентами. Це включає судновласників, страховиків і банки, які часто відмовлялися співпрацювати з Росією.

Джерела Reuters повідомляють, що щонайменше три великі судновласники вже з лютого 2022 року припинили взаємодію з Росією. Страховики також зазначають, що російські порти і термінали часто не проходять перевірку на зв'язок із підсанкційними особами. Навіть заправка суден пальним у Росії може порушувати західні санкції.

Минулого року Росія експортувала рекордну кількість пшениці на суднах, орендованих у міжнародних судновласників і трейдерів. Однак ситуація змінилася цього літа, коли великі трейдери Louis Dreyfus, Viterra і Cargill припинили роботу з Росією.

У зв'язку з цим Росія почала орендувати судна у малих судновласників, не пов'язаних з цими трейдерами. Заявки на такі судна збільшилися на 40% у липні.

Цей процес призводить до підвищення вартості страхових премій на перевезення російського зерна. За даними джерел, додаткові страхові премії становлять десятки тисяч доларів на день. Понад 70% російського експорту зерна проходить через чорноморські порти.

Судновласники, які все ще працюють з російськими портами, також значно підвищили ціни на свої послуги. Одне з джерел Reuters стверджує, що ціни на перевезення російських вантажів на $10 000 на день вищі, ніж на вантажі з портів Болгарії та Румунії.

Це тягне за собою подорожчання російського зерна на світовому ринку, що підтверджує голова російського Союзу експортерів зерна.

Британські журналісти підкреслили, що міністерство сільського господарства РФ прогнозує скорочення експорту зерна на 8% цього року порівняно з минулим. Однак точних причин цього зниження не було вказано. У грудні 2022 року російське міністерство оголосило про план побудувати флот із 61 нового зернового судна, але досі немає інформації про замовлення на будівництво, а процес побудови одного судна зазвичай триває близько трьох років. Наразі в Росії налічується всього 31 зерновоз, і більшість з них є старими і невеликими.

Нагадаємо, 3 серпня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія шантажує світ голодом. Постачання пшениці з України було еквівалентним 18 мільярдам буханок хліба у 2022 році.

Нагадаємо також, що Росія в липні припинила свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі. У Міноборони РФ заявили, що кораблі, які прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, з 20 липня розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.