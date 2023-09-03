"Проливні дощі": через негоду на фестивалі Burning Man є жертви (відео)

За інформацією журналістів, на заході застрягли понад 70 тисяч осіб. В'їзд і виїзд закриті, машини грузнуть у багнюці.

У США поліція почала розслідування загибелі однієї людини під час сильного дощу на фестивалі Burning Man в американському штаті Невада. Погода була настільки поганою, що доступ на захід і назад було "припинено", повідомляє CNN.

Щорічний фестиваль Burning Man, що проводиться в пустелі Блек-Рок, є однією з найвідоміших культурних подій у США. Однак цього року через проливні дощі фестивальне поле перетворилося на величезну брудну калюжу. ЗМІ повідомили, що там застрягли понад 70 000 людей.

За даними поліції, одна людина загинула під час фестивалю під час зливи.

"Офіс шерифа округу Першинг наразі розслідує смерть, що сталася під час дощу. Сім'ю було повідомлено, смерть розслідують", — ідеться в повідомленні.

Влада не назвала публічно ім'я людини та не надала подробиць про обставини смерті, зокрема про те, чи була вона пов'язана з погодою.

Організатори в суботу попросили десятки тисяч людей, присутніх на фестивалі Burning Man, зберегти їжу, воду й паливо, поки вони ховаються в пустелі Блек-Рок. В'їзд і виїзд закриті, машини застряють у багнюці.

За словами організаторів, очікуються подальші зливи. Було заявлено, що може пройти кілька днів, перш ніж земля просохне настільки, що люди зможуть виїхати. Пересуватися по території фестивалю дозволено тільки екстреним службам.

Влада також працює над поліпшенням стільникового зв'язку в цьому районі, щоб люди могли телефонувати своїм близьким. У соцмережах публікують відео з місця подій:

Що відомо про фестиваль Burning Man

Фестиваль Burning Man — щорічний захід, що проводиться в пустелі Блек-Рок у Неваді з 1986 року. Під час проведення заходу в пустелі виникає тимчасове місто з населенням близько 80 000 осіб.

Тема фестивалю 2023 року — "Тварини". Burning Man цього року "прославлятиме тваринний світ і наше місце в ньому. На фестивалі говоритимуть про тварин реальних і уявних, міфічних і таких, що запам'ятовуються, а також досліджуватимуть цікаві ментальні конструкції, які дають нам змогу вірити в те, що "уявні тварини реальні, справжні тварини уявні".

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що в Нідерландах зібралася найбільша кількість рудих на квадратний метр. Фестиваль рудих бере свій початок із 2005 року. У 2023-му його відвідали п'ять тисяч осіб із волоссям кольору червоної міді.