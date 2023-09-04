"Рецепт хаосу": у Нідерландах видворяють близько 3000 біженців з України (документ)

У Службі імміграції та натуралізації Нідерландів визнали, що деякі біженці, які переїхали до Нідерландів після початку повномасштабної війни в Україні, нібито експлуатують систему тимчасового захисту. За добровільний від'їзд платять 5 тисяч євро.

Нідерландський уряд розпорядився про те, що з 4 вересня близько 3000 українських біженців, які переїхали до Нідерландів після початку повномасштабної війни, але в яких водночас не було права на постійне проживання в Україні, мають виїхати. У разі відмови виїхати добровільно, людей збираються депортувати й, до того ж, стягнути витрати. Про це повідомляє DW.

Така директива мала набути чинності 4 березня, але її продовжили на шість місяців.

Представники Служби імміграції та натуралізації країни (IND) заявили, що громадяни третіх країн, які переїхали до Нідерландів, експлуатували систему тимчасового захисту.

"Для нас вкрай важливо надати захист людям, які не перебувають у безпеці у своїй країні", — заявив міністр міграції Ерік ван дер Берг. — Водночас ми не хочемо перевантажувати муніципалітети".

Один із біженців з України, який не назвав свого імені, показав лист, отриманий із мерії Харлема. У ньому вимагалося виїхати з квартири, яку оплачує уряд Нідерландів, до опівночі 4 вересня.

Лист про видворення біженцю з України

У листі влада погрожує депортацією, якщо одержувач листа не покине Нідерланди добровільно.

"[Якщо] ви не покинете притулок вчасно, муніципалітет вживе заходів, щоб вас депортувати... і покладе на вас відповідальність за витрати, пов'язані з цим... Якщо ви не проживаєте в Нідерландах на законних підставах, вам необхідно покинути країну, і ви більше не зможете тут працювати", — йдеться в листі.

Влада надає громадянам третіх країн, які перебувають у країні, 5000 євро за те, що ті поїдуть добровільно. Єдина для них альтернатива — подати заяву про надання притулку, але система перевантажена і при цьому знадобиться довести, що вдома їм загрожує небезпека.

Лотте ван Дейпен, адвокат з питань імміграції, не вважає такий підхід послідовним

"Я б сказала, що це рецепт хаосу", — пояснила адвокатка, яка захищає інтереси уродженців третіх країн, які перебувають у Нідерландах.

На її думку, такі люди мають законне право жити в країні, якщо не порушили законодавства.

Ван Дейпен наполягає, що якщо директиву про тимчасовий захист активували уряди країн Євросоюзу, отже, позбавляти громадян такого права теж мають представники ЄС.

Нагадаємо, що українцям у Польщі виплатять нову грошову допомогу. Громадяни України можуть розраховувати на допомогу Becikowe.

Також повідомлялося про те, чи готові в ЄС повертати біженців силою.