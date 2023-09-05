Палає факелом: у РФ почалась пожежа на нафтовому заводі "Сибур" (фото, відео)

Жителі помітили стовп диму та вогонь на території нафтохімічного підприємства. Підприємство виробляє пластик для потреб російської економіки і досі не перебуває під санкціями.

У РФ у Новгородській області почалась пожежа на заводі "Сібур-Нафтохім". Перші повідомлення від власників заводу — начебто все відбувається у штатному режимі і вогонь "плановий". Це не перша пожежа, яка сталась у вересні: кількома днями раніше горіло у Санкт-Петербурзі — там сталась НП на складі холодокомбінату, а ще раніше — палало на нафтобазі. У тих випадках все пояснювалось випадковістю. Однак російське МНС цього разу все ж вважає, що причина пожежа — людський фактор. Про це пише видання "РИА Новости".

Перші повідомлення про пожежу з'явились у мережі близько 10:00. Зокрема, опублікували відео, на якому видно стовп полум'я та чорний дим, який здіймається з деякої точки на території промислового підприємства. При цьому вказується, що це нафтохімічний завод "Сібур-Нафтохім" у місті Дзержинськ у Новгородській області РФ.

Пізніше власники компанії заявили, що нічого незвичайного не сталось. У пресрелізі, розміщеному у забороненій російській соцмережі, вказано, що підприємство перейшло у "штатний режим зупинки технологічного процесу". Причина зупинки — тимчасове припинення постачання кисню та технічних газів". У зв'язку з цим "факельна установка" навмисно переведена у режим "інтенсивного димного горіння". При чому відкритий вогонь і сильна задимленість "передбачена технологічним регламентом".

Тим часом МНС РФ заперечило офіційну заяву власників. Зі слів пожежників, на території підприємства факельне горіння почалось саме через "порушення технологічного процесу".

Пожежа в РФ: що відомо про завод

Завод у Дзержинську, на якому виникло "факельне горіння", належить ПАТ "Сібур Холдінг", власником якої є російський олігарх Леонід Михельсон. Компанія — одна з найбільших у РФ у галузі нафтогазовидобування, нафтохімічної переробки. "Сібур-Нафтохім" з Дзержинська — підрозділ холдингу, який займається випуском пластиків та еластомерів. Продукція використовується в хімічній, будівельній, автомобільній, сільськогосподарській та інших галузях промисловості.

Зазначимо, підприємство, де почалась пожежа, розташоване за 700 км від кордонів з Україною. Відстань — така ж саме, як до Пскова, де горіли чотири літаки Іл-76. НАЗК відзначило, що ТОВ "Сібур" не перебуває під санкціями ні України, ні ЄС, ні жодних інших країн "антипутінської коаліції".

Розташування заводу "Сибур-Нафтохім", де почалась пожежа Фото: Google maps

Нагадуємо, 4 вересня у Санкт-Петербурзі загорілась нафтобаза. Серед можливих причин пожежі — займання з невідомих причин цистерни з паливом. 9 серпня запалало у Ставропольському краї РФ. У цьому випадку горіло не підприємство, а військова частина. Втім місцева влада відкинула саботаж чи диверсію: запевняє, що запалало від спеки.