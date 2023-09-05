Дорогу відкрито: учасники фестивалю Burning Man змогли вибратися з пастки (відео)

Несподівана злива посеред літа в пустелі перетворила тижневий щорічний фестиваль контркультури на брудну пастку для тисяч учасників заходу.

У понеділок організатори фестивалю Burning Man знову відкрили дорогу, що веде з віддаленого куточка пустелі в Неваді. Тисячі учасників можуть покинути захід після того, як проливні дощі зробили дорогу непрохідною. Про це повідомляє агентство Reuters.

Коли дорога нарешті відкрилася, машини учасників утворили величезний затор у десять смуг. Організатори заходу закликали водіїв, які виїжджали, рухатися максимально повільно задля безпеки, а краще затриматися на території фестивалю ще на добу.

Виїзд із території фестивалю до найближчого шосе являє собою ґрунтову дорогу довжиною 8 км. Акаунт Burning Man Traffic на платформі соціальної мережі X оцінив час "виходу" в дорозі в 6 годин.

Деякі учасники залишили місце проведення фестивалю пішки ще до того, як дорога відкрилася. Їхні покинуті автомобілі заблокували проїзди в імпровізованому Блек-Рок-Сіті, побудованому спеціально для заходу. Така поведінка суперечить духу і традиціям фестивалю "не залишати слідів" перебування людини в пустелі.

Про фестиваль Burning Man

Щороку Burning Man збирає десятки тисяч людей у пустелю Невади, щоб танцювати, займатися мистецтвом і отримувати задоволення у самодостатній тимчасовій спільноті однодумців.

У передостанню ніч фестивалю зазвичай проводиться спалення гігантського опудала і феєрверк. Цього року через негоду організаторам довелося відкласти вогняне шоу на добу.

Нагадаємо, за даними поліції, жертвою негоди під час фестивалю стала одна людина.

Раніше ми писали, що Україна відправить на Burning Man скульптуру величезного їжака.