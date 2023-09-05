Індія може змінити назву на Бхарат: що про це відомо (фото, відео)

Бхарат — давня назва Індії, яку уряд прагне офіційно повернути. "Індію" ж пропонують навіть не згадувати у Конституції, як нав’язаний Великою Британією "символ рабства".

Уряд Індії під керівництвом прем’єр-міністра Нарендри Моді може ухвалити резолюцію про зміну офіційної назви країни на Бхарат. Це питання вирішуватиметься під час спеціальної сесії парламенту 18-22 вересня. Усі деталі зібрали 5 вересня у виданні The Economic Times.

Лідер Конгресу Джайрам Рамеш підтвердив, що офіційні запрошення від Драупаді Мурму на зустріч G20 були підписані вже іменем "президентки Бхарата".

"Тож новина справді правдива. Раштрапаті-Бхаван надіслав запрошення на вечерю G20 9 вересня від імені "президента Бхарата" замість звичного "президента Індії". Тепер стаття 1 Конституції може звучати так: "Бхарат, який був Індією, стане Союзом Штатів". Але зараз навіть цей "Союз держав" піддається штурму", — заявив він.

Публікація Джайрама Рамеша у X (попередня назва — Twitter) Фото: Скриншот

Головний міністр штату Ассам Хіманта Бісва Сарма та ще кілька лідерів партії "Бхаратія джаната парті" також підтримали перейменування країни.

"Республіка Бхарат — щасливий та гордий тим, що наша цивілізація сміливо крокує вперед до (епохи розвитку, — ред.) "Амріт Каал"", — написав Сарма.

Публікація Хіманти Бісви Сарм у X (попередня назва — Twitter) Фото: Скриншот

Перейменування також підтримала партія "Раштрія сваямсевак санґх". Парламентарі переконані, що давня назва Бхарат має бути відновлена та залишатись незмінною. Один з урядовців чинну назву назвав символом "колоніального рабства", нав’язаним британцями. Він виступив за те, щоб "Індія" навіть не згадувалася у Конституції.

Проте ідея зміни назви сподобалася не усім чиновникам. Національний лідер партії "Сівані Аам Аадмі" Арвінд Кейрівал розкритикував ініціативу. Він наголосив, що країна належить людям, а не партіям.

"Що це за жарт? БДП думає, що їхній підрахунок голосів зменшиться, тому вони повинні змінити назву на Бхарат", — сказав він.

Попри дискусії в уряді вже назріла готовність редагувати Конституцію та позбутись слова "Індія", замінивши його на Бхарат. Політики навіть вже закликають населення звикати до ще не ухваленої зміни.

Окрім перейменування країни під час спеціальної сесії у парламенті обговорюватимуть концепцію "Одна нація, одні вибори". Уряд розглядає запровадження одночасних державних та загальних виборів, за що також зазнає критики. Також, за даними ЗМІ, посадовці готують "маршрут", завдяки якому Індія має стати "розвиненою країною" до 2047 року.

Нагадаємо, у вересні в Нью-Делі відбудеться зустріч лідерів G20. Президент РФ Володимир Путін відмовився від участі у саміті, але пообіцяв відправити в Індію голову МЗС — Сергія Лаврова.

Президент Китаю Сі Цзіньпін також, ймовірно, не завітає на саміт. За інформацією ЗМІ, його інтереси представлятиме прем’єр-міністр Лі Цян.