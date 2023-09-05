Україна втрачатиме 6,9% ВВП на рік: 3,3 млн біженців не повернуться додому, — дослідження

За даними журналістів, неповернення мільйонів співвітчизників може стати серйозним ударом по амбітних планах відновлення України, які виношує київське керівництво.

Близько 3,3 млн українських біженців можуть назавжди залишитися за кордоном, через що Україна втрачатиме близько 6,9% свого майбутнього ВВП щорічно. Про це пише Bloomberg, посилаючись на дані Українського центру економічної стратегії.

За прогнозами аналітиків, зараз, якщо порівнювати з даними за грудень минулого року, кількість тих, хто не повернеться в Україну після війни, оцінюють у межах 600 тис. Це пояснюється тим, що війна триває, що відбуваються атаки на українську енергетичну інфраструктуру, і тим, що біженці пристосовуються до життя за кордоном.

У міру продовження війни, тимчасовий притулок для українських біженців (за даними CES, їх близько 6,7 млн) стає новим домом. Українські жінки, які становлять більшість прохачів притулку, шукають перспективу для своїх дітей.

"Людям, які виїхали із зони бойових дій, можливо, вже нікуди повертатися. Тому їхнє повернення залежатиме від того, наскільки швидко відновляться їхні регіони або чи буде надано підтримку в переїзді в інші регіони України", — зазначають автори дослідження.

Неповернення мільйонів співвітчизників може стати серйозним ударом по амбітних планах відновлення України, які виношує київське керівництво.

У дослідженні йдеться про те, що потенційний відтік населення може підірвати економіку, на тлі того, що експорт та інфраструктура страждають від російського вторгнення. Усе це може вилитися у втрату 6,9% ВВП за рік.

Міністерство економіки України заявляє про те, що для досягнення мети з подвоєння обсягів економіки до 2032 року не вистачає близько 4,5 млн осіб, у т.ч. робітників і підприємців.

Кількість українських біженців, які перебувають за кордоном, зростає. Пів року тому називалася цифра в 6,2 млн осіб, більше половини з них проживають у Німеччині та Польщі. Водночас значна частина біженців втратила основну частину доходу, згідно з дослідженням.

Нагадаємо, що в Нідерландах депортують близько 3000 біженців з України. Люди отримують листи з вимогою виїхати з країни.

Також повідомлялося, що українцям у Польщі виплатять нову грошову допомогу. Переселенці з України можуть отримати допомогу Becikowe.