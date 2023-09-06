Втратили посвідку на проживання: у Латвії більше половини росіян провалили тест на знання мови

Близько 25 тисяч громадян РФ зіткнулися з припиненням дії наданої їм автоматичної посвідки на проживання в Латвії. Щоб залишитися в країні росіянам потрібно оформити новий статус, який передбачає наявність мовного сертифіката А2.

Понад половина громадян Російської Федерації, які проживають у Латвії, не склали іспит з латиської мови на категорію А2. Про це пише видання Delfi 5 вересня з посиланням на главу Центру змісту освіти Лієне Вороненко.

Повідомляється, що всього в тестуванні взяли участь 11 301 росіянин. З них 6893 людини не змогли скласти іспит, що дорівнює 61% відсотку.

Мовний сертифікат А2 росіянам потрібен для того, щоб отримати статус постійного жителя ЄС у Латвії, оскільки автоматична посвідка на проживання, надана громадянам РФ, припинила свою дію 2 вересня. Її можна було продовжити до кінця року, записавшись на перездачу тесту на володіння мовою.

Загалом поправки до Закону про імміграцію торкнулися близько 25 тисяч росіян, які проживають на території Латвії. З них 18 000 людей повинні були здати тест на знання латиської мови.

Вимоги щодо складання мовного іспиту не стосуються осіб, молодших за 14 і старших за 75 років, а також тих, хто здобув освіту латиською мовою. Причиною для звільнення від тестування також може бути довідка від реабілітолога або психіатра.

Як раніше зазначали у виданні, ті громадяни РФ, які до 1 вересня не подали документи для оформлення статусу постійного жителя ЄС у Латвії, у вересні отримають листи з проханням покинути країну.

Нагадаємо, 5 вересня в Латвії відбувся суд над колишнім депутатом Ризької думи Ігорем Кузьмуком. За даними обвинувального висновку, він зробив у своєму Telegram-каналі репост публікації російського пропагандиста із закликом збору коштів на потреби армії РФ.

Раніше, 15 серпня, ми також писали про те, що Латвія відхилила запит про надання притулку громадянці Російської Федерації, яка заявила, що виступає противником режиму Володимира Путіна і проти війни в Україні.