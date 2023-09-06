"На расовому ґрунті": у Шотландії невідомі напали на українських дітей із ножем, — ЗМІ

Двоє підлітків з України зазнали нападу в місті Единбург. Один хлопчик дістав ножове поранення, другий — удар кулаком.

У Шотландії, у місті Единбург, банда невідомих напала на двох дітей з України. Про це пише Daily Record 5 вересня.

Повідомляють, що один 15-річний і два 13-річних хлопчики прямували до зупинки громадського транспорту в районі Ніддрі Мейнс Роуд, коли до них підійшла група з восьми молодих людей, одягнених у темний одяг.

Двоє членів групи атакували 13-річного хлопчика, внаслідок чого підліток отримав ножове поранення вуха. Ще одну дитину зловмисники вдарили кулаком. Учасникам нападу вдалося втекти.

Потерпілим було надано медичну допомогу, а інцидентом зайнялася поліція. Триває перевірка камер спостереження. Детектив-інспектор Кіт Фейрберн також закликав очевидців дати свідчення.

"Я знаю, що під час нападу в цьому районі перебували представники громадськості, і я прошу їх зв'язатися з нами та надати будь-яку наявну в них інформацію", — заявив поліцейський.

За даними журналістів, правоохоронці розглядають напад, як скоєний "на расовому ґрунті".

Нагадаємо, 13 серпня в Чехії невідомий чоловік напав на двох жінок з України і побив їх. Як повідомила одна з жінок, інцидент, що стався, почався з образ з боку незнайомця.

Раніше, 1 серпня в Польщі жорстоко побили двох українців за їхню національність. До місця проживання двох чоловіків з України приїхала група озброєних чоловіків. Їхні обличчя були закриті, а в руках вони тримали кийки, палиці, труби, мачете і навіть хокейну ключку.