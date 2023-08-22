Озброїлись трубами та мачете: у Польщі 17 хуліганів побили українців за національність

Група з 17 місцевих мешканців завітала до місця проживання двох чоловіків з України. Зловмисники побили жертв та вкрали у них понад 35,5 тисяч гривень.

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У Польщі жорстоко побили двох українців за їхню національність. Деталями справи поділились на сайті поліції міста Зомбковиці-Шльонські, де сталася подія.

За даними слідства, 1 серпня після 20:00 до місця проживання двох чоловіків з України приїхала група озброєних чоловіків. Їхні обличчя були закриті, а в руках вони тримали кийки, палиці, труби, мачете та навіть хокейну ключку.

Правоохоронці підкреслили, що злочинці нічим не були спровоковані, але жорстоко побили 44-річного та 18-річного українців лише через їхню національну приналежність.

"Удари наносилися спеціально для цього взятими з собою небезпечними знаряддями. Наче цього було мало, вони нарешті вирішили пограбувати своїх жертв", — йдеться в публікації пресслужби.

У відомстві проінформували, що зловмисники вкрали у жертв понад 4 тисячі злотих (понад 35,5 тисяч гривень).

Польські поліціянти швидко взялися за розслідування скоєного злочину та встановили, що до побиття були причетні 17 осіб. Усі вони є місцевими мешканцями. Шістьом хуліганам вже висунули обвинувачення. Одного з них тимчасово арештували, інші перебувають під наглядом правоохоронців.

"Поліція не виключає нових арештів у зв'язку зі справою", — підкреслила пресслужба.

Варто зазначити, що у публікації на сайті відомства не зазначена національність жертв. Проте у польському ЗМІ TVP 3 розповіли, що йдеться саме про українців.

Нагадаємо, вночі на 22 серпня у Польщі сталася аварія, в якій постраждали українці. Бус, який їхав в напрямку Вроцлава, влетів у вантажівку та вилетів на узбіччя. З місця події госпіталізували кількох дітей.

Також 22 серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд планує модернізувати автомобільні пункти пропуску на кордоні з Польщею. Зі слів посадовця, уряд вже ухвалив домовленість про отримання пільгового кредиту.