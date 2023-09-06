"По-скотинячому повелися": Панін розповів, чому його затримали в Естонії (відео)

Актор Олексій Панін поділився деталями ночі, яку провів у витверезнику через візит до публічного будинку. Раніше у РФ повідомляли, що він нібито бив посуд та стукав у двері незнайомців.

Російський актор Олексій Панін, якого нещодавно затримала естонська поліція, вийшов на зв’язок. Він заявив, що чутки про його депортацію та заведену справу — це дезінформація. Про це йдеться у відеозверненні, опублікованому в соцмережах актора.

"Не встиг прокинутися — вже купа інформації у пресі. Якась поліція, депортація. Все — брехня, абсолютно неправда", — сказав Панін.

Він розповів, що отримав дзвінки з 58 каналів з усього світу. Росіянин завірив, що повідомлення про депортацію неправдиві.

"Був маленький інцидент, пов'язаний із поліцією. Навіть немає жодної кримінальної справи", — підкреслив актор.

Він додав, що проблема "не варта виїденого яйця".

У коментарі Baza Панін розповів, як насправді потрапив до витверезника. Зі слів актора, його затримали в Таллінні у публічному будинку, внаслідок чого він пропустив два рейси до Парижа. Однак росіянин підкреслив, що завітав туди не задля отримання "послуг", а щоб випити.

"Я заїхав уночі. В Естонії не можна випити. Ну, як і в Росії, власне, вночі. Випити можна тільки в якихось барах, які працюють допізна, або в публічних будинках. Я приїхав туди не за сексом, я приїхав просто випити. А співробітники цього закладу мало того, що мене, м'яко скажемо, виставили на гроші, вони ще примудрилися на мене наскаржитися, наговорити з трьох коробів того, що я не робив", — заявив Панін.

Актор пояснив, що нагрубив представникам публічного дому під час сварки, що і стало приводом для виклику поліції.

"Вийшов побутовий конфлікт. Вони по-скотинячому повелися, а я, природно, послав їх усіх на три веселі літери. Після цього вони викликали поліцію і мене вирішили ізолювати до так званого місцевого витверезника", — сказав він.

Панін переконаний, що не порушив естонські закони.

Нагадаємо, 5 вересня у соцмережах з’явилось відео затримання Олексія Паніна. У російських медіа писали, що актор нібито був нетверезим та стукав у приватні будинки незнайомців, а також бив посуд.

Раніше ЗМІ інформували, що у РФ порушили кримінальну справу проти Олексія Паніна. Приводом став його пост, в якому актор поділився радістю щодо вибуху на Кримському мосту в День народження президента Володимира Путіна.