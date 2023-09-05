В Естонії затримали російського актора Олексія Паніна: що сталося (відео)

Актор, який виїхав із Росії та живе за кордоном, п'яним нібито стукав у будинки жителів Талліна, думаючи, що це його готель.

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Російського актора Олексія Паніна затримала естонська поліція і доправила у витверезник. Про це повідомляє російське видання Shot.

Зазначається, що інцидент стався в Талліні. Він уночі п'яним нібито стукав у будинки до незнайомців, думаючи, що це його готель. Також, за повідомленням ЗМІ, Панін звідкись узяв посуд і почав його бити.

Актора відвезли до відділення поліції, а звідти — до витверезника.

У Росію його не депортуватимуть, оскільки там акторові загрожує термін із політичних мотивів, тому що Олексій Панін різко засудив війну РФ проти України та не підтримує політику російського президента Володимира Путіна.

"За словами нашого співрозмовника, Паніну може загрожувати видворення з Естонії або навіть депортація в Росію у зв'язку зі скоєнням адміністративного правопорушення, передбаченого місцевими законами. Щоправда, естонська влада може навмисно не ухвалити рішення про депортацію до РФ із політичних мотивів", — пише видання.

На початку травня Олексій Панін став фігурантом кримінальної справи за висловлювання щодо виправдання ударів ЗСУ по Кримському мосту. За статтею, яку закидають йому слідчі — "Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності або публічне виправдання тероризму", — акторові загрожує до 5 років позбавлення волі. МВС РФ оголосило Паніна в розшук.

Нагадаємо, що в березні 2022 року російський актор Олексій Панін розкритикував своїх співвітчизників, назвавши їх зомбі, та перепросив перед українцями за російську агресію.

Раніше повідомлялося, що проти дій РФ щодо України виступила низка зірок у РФ. Серед таких і гуморист Максим Галкін, якому через свою позицію заборонили концерти в його країні.