Китайський імпорт у США впав до найнижчого рівня з 2006 року, — ВВС

Китайський експорт вже четвертий місяць поспіль падає через торговельний конфлікт із США та економічні проблеми, зумовлені кризою нерухомості і послабленим споживчим попитом усередині країни.

У структурі імпорту США частка китайської продукції скоротилася за результатами серпня до 14,6% — найнижчого рівня за 17 років. Про це пише ВВС з посиланням на дані US Census Bureau.

Згідно з офіційними показниками, загалом експорт КНР у серпні впав на 8,8% порівняно з роком раніше, а імпорт – на 7,3%. І це має вагомий вплив на ключове джерело зростання китайської економіки, зазначають експерти. При цьому саме торговельна війна зі США призвела до загального спаду світового попиту на товари китайського виробництва. Особливо це стало помітним після пікових показників китайського імпорту у структурі всіх імпортних товарів у США на рівні 21,8%, який припав на березень 2018 року.

Як зазначають журналісти, досі Пекін ухилявся від запуску великої програми стимулювання економіки. Натомість протягом останніх місяців китайська влада все ж таки вирішила запровадити низку заходів, спрямованих на відновлення економіки, допомогу населенню і виробництву.

Так, Центральний банк КНР знизив відсоткові ставки, а влада оголосила про плани дозволити кільком найбільшим містам країни скоротити мінімальні депозити для покупців житла. Кредиторів також закликали знизити ставки за існуючими іпотечними кредитами. Крім того, було оголошено про інші заходи — від розширення пільг з податку на доходи фізичних осіб для навчання дітей до зниження мита на торгівлю акціями.

Проте ЗМІ звернули увагу читачів, що напередодні публікації даних US Census Bureau про торгівлю китайська державна газета The Global Times опублікувала на своєму англомовному сайті статтю, яка критикує негативні коментарі західних політиків та ЗМІ про економіку країни.

"Реальність полягає в тому, що китайська економіка перебуває на шляху до відновлення з дедалі сильнішою динамікою інновацій та імпульсами до зеленого розвитку, хоча економіка наштовхується на певні труднощі та проблеми під впливом глобального економічного спаду", — йдеться у цій статті.

Нагадаємо, що Китай напередодні саміту G20, що відбудеться в Індії вже цього місяця, зробив важливий геополітичний крок — посів більш проукраїнську позицію, що західні експерти оцінили як поміркованість китайської влади. Проте вони все ж таки впевнені, що Китай не зможе обігнати США як найбільшу економіку світу.

Крім того, Фокус писав, що саміт Великої двадцятки цього разу відбудеться без Сі Цзіньпіня, а велику азіатську державу представляти прем’єр-міністр Лі Цян.