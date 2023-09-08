Арешти в М'янмі: журналіста засудили до 20 років в'язниці за репортаж про циклон (фото)

Сай Зау Тайке вирішив розповісти про наслідки урагану, який забрав життя понад 140 осіб, після чого був затриманий військовою хунтою.

Хунта М'янми засудила фотожурналіста Сай Зау Тайке до 20 років в'язниці за висвітлення наслідків циклону Мокко. Про це пише Myanmar Now.

У виданні зазначають, що їхній журналіст відвідав постраждале місто, щоб розповісти про наслідки урагану, який забрав життя понад 140 осіб. Багато жертв були членами переслідуваної меншини рохінджа і проживали в таборах для внутрішньо переміщених осіб.

Пізніше Сай Зау Тайке був заарештований у столиці штату Ракхайн Сітуе. Протягом тижня журналіста допитували, після чого перевели до в'язниці Інсейн у Янгоні. Його звинувачують у дезінформації, підбурюванні та підбурюванні до заколоту.

Повідомляється, що журналістові не надали юридичного представника, а вирок винесли на території в'язниці Інсейн без судових слухань або інших розглядів. Йому також заборонили побачення з родиною.

"Його вирок є ще одним свідченням того, що свобода преси була повністю придушена правлінням військової хунти, і показує, яку величезну ціну доводиться платити незалежним журналістам у М'янмі за свою професійну роботу", — сказав головний редактор видання Све Він.

Сай Зау Тайке

Сай Зау Тайке став другим журналістом агентства, заарештованим після перевороту 2021 року. Раніше військова хунта заарештувала Кей Зон Нвей, яка висвітлювала протест проти перевороту в Янгоні.

Нагадаємо, 7 вересня в Росії заарештували командира армії ППО, що захищає Москву, Костянтина Огієнка. Причиною арешту став великий хабар, за який військові обіцяли виділити під забудову землі Міноборони РФ.

Раніше, 10 серпня, у Білорусі заарештували на 20 діб місцеву підприємицю і власницю костюмерної майстерні Олену Зуброву за "несанкціонований пікет" на сторінці у Facebook і віртуальне поширення "екстремістських матеріалів".