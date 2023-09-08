У Польщі розгорівся скандал: житель Кракова накинувся на українку з дітьми (відео)

Українка, яка мешкає в Кракові, чимало здивувалася, коли чоловік у парку взявся її ображати лише через те, що футбольний м'яч дітей влучив у собаку.

Відео словесної образи громадянки України з дітьми, що сталася нещодавно на вулиці Кракова, обурило небайдужих поляків. Українка звернулася до поліції, надала відеозапис події, але там їй сказали, що нічим допомогти не можуть. Про це йдеться в матеріалі "Радіо Свобода".

Українка неабияк здивувалася, коли мешканець Польщі взявся її ображати лише через те, що футбольний м'яч, яким грали діти, влучив у собаку.

"М'яч випадково влучив у собаку. Та жінка почала кричати на нас, казати, що її собака не футбольні ворота. Я їй пояснила, що ніхто не вважає вашу собаку воротами. Вибачте, будь ласка", — пояснила Катерина, додавши, що мешканка Польщі почула українську мову і заявила, що з вихідцями з України необхідно поводитися тільки грубо.

У бесіду втрутився чоловік, який ішов із жінкою.

"Тут не твоя Україна, еб***а шл**ха. Твоя дитина і ти — це все одно, що вуличне сміття. Що ти на мене втупилася, ви покидьки? Повертайся до себе назад", — заявив чоловік.

Катерина записала ці слова на відео, яке згодом стало вірусним.

У розпалену бесіду в парку, судячи з усього, ніхто не втрутився.

За словами дівчини, її обурили ці слова, оскільки вона живе в Польщі, працює і платить податки.

"Що я тобі такого зробила? За що ти так зі мною? Тому що я українка?" — запитала дівчина.

За її словами, він став підходити дуже близько, нахилився, і їй довелося відійти вбік, забрати дітей і швидко піти. Наостанок розсерджений польський громадянин ще й пригрозив кулаком.

У поліції сказали, що нічого не можуть зробити, тоді українка вирішила викласти запис в інтернеті.

Волонтер Марцін Мейєр, який возить гуманітарну допомогу в Україну, сказав, що найбільше його здивувала "інтенсивність агресії".

"Дівчина була з двома дітьми. Мене також обурило те, що жінка, яка йшла поруч із чоловіком, ніяк не втручалася, а просто стояла поруч", — сказав Мейєр. Він знайшов адвоката для Катерини.

Читачі публікації висловлювалися в тому дусі, що більшість жителів Польщі підтримують українців.

"Як можна атакувати беззахисну дівчину з дітьми просто тому, що вона іншої національності. Це жахливо", — сказав Лукаш Вантух, представник краківського муніципалітету.

Відео нападу на українку з дітьми у Кракові

Катерина живе у Кракові з двома дітьми. Згодом було організовано краудфандингову кампанію, на допомогу постраждалій дівчині передали понад 2000 доларів.

Поліція, зі свого боку, все ж таки завела справу стосовно її кривдника. Йому висувають обвинувачення в хуліганстві, максимальне покарання — до трьох років тюремного ув'язнення, пояснив адвокат Катерини.

Нагадаємо, що в Польщі загинув хлопчик з України, який намагався врятувати подругу.

Також повідомлялося, що в Нідерландах депортувати близько 3000 біженців з України; міська мерія розсилає повідомлення з проханням виїхати з країни у встановлений термін.