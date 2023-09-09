Потужний землетрус у Марокко: кількість загиблих зросла вдвічі (відео)

У культурній столиці Марокко, місті Марракеш, багато будівель, зокрема в історичній частині міста, перетворено на руїни.

У ніч на суботу, 9 вересня, в Марокко стався масштабний землетрус. Кількість загиблих унаслідок події продовжує швидко зростати і наразі становить щонайменше 632 особи. Про це повідомляє Sky News.

Згідно з даними видання, безліч жертв землетрусу опинилися у віддалених районах на південь від Марракеша, в які важко дістатися рятувальникам.

Крім того, щонайменше 329 осіб дістали поранення і перебувають наразі в лікарнях.

За словами очевидців, під час землетрусу деякі будівлі обвалилися, а на стінах стародавнього міста з'явилися великі тріщини. Місцеві телеканали транслювали кадри руйнування, зокрема й мінарету мечеті, частини якого обрушилися на пошкоджені автомобілі.

Зруйновані автомобілі

Наразі рятувальники працюють над розчищенням доріг, щоб дати змогу швидкій допомозі дістатися до постраждалих.

У гірських селах повідомляють про людей, які досі перебувають під завалами.

Землетрус у Марокко: що відомо

Сильний землетрус, зареєстрований геофізичним центром Марокко з магнітудою 7,2, стався в районі Ігіл у горах Високого Атласу, розташованих за 70 км на південний захід від Марракеша, близько 23-ї години за Гринвічем. За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу становила 6,8, глибина — 18,5 км, тоді як Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр зафіксував магнітуду 6,9.

Близькість Марракеша до епіцентру призвела до структурних руйнувань у його історичному старому місті, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед руйнувань — обвалення мінарету мечеті, значно постраждали різні житлові квартали.

За силою землетрус перевершив усі землетруси в Марокко з 2004 р., коли землетрус у районі Аль-Хосейма забрав життя понад 600 осіб.