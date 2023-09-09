Смертельний землетрус у Марокко: кількість жертв перевищила 800 осіб (фото, відео)

Осередок катаклізму знаходився на глибині 10 км і за 77 км на північний захід від Марракеша.

Увечері 8 вересня в Марокко стався сильний землетрус, унаслідок якого кількість загиблих сягнула 820 осіб, а 672 людини дістали поранення. Про це повідомляє Аlarabіуа.

Джерело повідомляє, що 205 осіб перебувають у критичному стані.

Слід зазначити, що кількість жертв і постраждалих продовжує збільшуватися.

Епіцентр поштовху був недалеко від міста Ігіль у провінції Аль-Хауз, приблизно за 70 кілометрів на південь від Марракеша. Магнітуда лиха становила 6,8 балів.

Осередок землетрусу в Марокко Фото: emsc.eu

Землетрус у Марокко: що відомо

Сильний землетрус, зареєстрований геофізичним центром Марокко з магнітудою 7,2, стався в районі Ігіл у горах Високого Атласу, розташованих за 70 км на південний захід від Марракеша, приблизно 23-ї години за Гринвічем. За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу становила 6,8, глибина — 18,5 км, тоді як Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр зафіксував магнітуду 6,9.

Близькість Марракеша до епіцентру призвела до структурних руйнувань у його історичному старому місті, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед руйнувань — обвалення мінарету мечеті, значно постраждали різні житлові квартали.

Руйнування внаслідок землетрусу

За словами очевидців, під час землетрусу деякі будівлі обвалилися, а на стінах стародавнього міста з'явилися великі тріщини. Місцеві телеканали транслювали кадри руйнування, зокрема й мінарету мечеті, частини якого обвалилися на пошкоджені автомобілі.