"Основа для відновлення країни": Південна Корея надасть Україні $2,3 млрд допомоги

300 мільйонів Київ отримає вже наступного року. І ще 2 млрд — у 2025-му.

Уряд Південної Кореї ухвалив рішення виділити фінансову допомогу в розмірі 2,3 мільярда доларів США для підтримки відновлення України після війни. Насамперед, Київ отримає 300 мільйонів доларів на гуманітарні потреби у 2024 році. Про це повідомив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль на саміті G20 у Нью-Делі (Індія) під час сесії під назвою "Єдине майбутнє", передає Yonhap.

Решту 2 мільярди доларів буде спрямовано Україні 2025 року у формі довгострокової допомоги, яку використовуватимуть для підтримки соціальної та економічної інфраструктури країни.

Довгострокову допомогу надаватимуть у формі низько відсоткових кредитів через Фонд співробітництва економічного розвитку (EDCF), який був запущений Сеулом 1987 року з метою підтримки проєктів економічної та соціальної інфраструктури в країнах, що розвиваються.

"Це продемонструє нашу відповідальну роль як глобальної стрижневої держави у провідній допомозі для відновлення миру в Україні та закладе підґрунтя для нашої повноцінної участі в майбутньому відновленні України", — сказав Юн Сок Йоль.

Нагадаємо, що в травні американські аналітики повідомляли, що Південна Корея почала таємно відправляти Україні сотні тисяч артилерійських снарядів. Повідомляється, що Сеул передає снаряди США, які, зі свого боку, організували їхнє відправлення в Україну. Такий вид допомоги має допомогти ЗСУ успішно провести контрнаступ.