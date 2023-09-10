Стрілянина в місті, підрив гранат і обстріл танками: у Мексиці наркобарони влаштували розбірки

Поки невідомо, скільки людей загинуло під час бойових дій. Поліція і військові в нарковійну не втручаються.

Мешканці північно-західного міста Тамазула-де-Вікторія у Мексиці на 4 дні потрапили у пекло справжньої війни з автоматними чергами і важкою технікою. Про це повідомляє Daily Mail.

Місто занурилося в чотириденне картельне пекло війни між наркокартелями. Банди полювали на брата наркобарона Ель Чапо.

Між бандами впродовж 4 днів тривали вуличні бої з безперервною стріляниною, вибухами гранат і навіть виготовленими на замовлення танками, які їздили містом.

Члени банди La Rafita об’єднали зусилля з La Linea, фракцією картелю Хуарес, щоб знайти брата ув’язненого колишнього боса картелю Сіналоа Ель Чапо Гусмана Лоеру,

Місцеві ЗМІ повідомляють, що поки невідомо, скільки людей загинуло під час бойових дій.

За даними мексиканської газети Milenio , 26 000 жителів Тамазула-де-Вікторія витримали бій протягом чотирьох днів без втручання військових чи поліції.

Секретаріат національної оборони Мексики (SEDENA) оприлюднив звіт розвідки, який розкриває нову війну на півночі країни між людьми Ель-Рафіти та Ель-Гуано. Повідомляється, що Ель-Гуано протягом багатьох років зробив гори Дуранго своїм притулком і оплотом.

Вважається, що ворожнеча почалася, коли Ель Гуано наказав вбити Рафаеля Діаса Бельтрана у жовтні 2022 року, попри те, що раніше вони були союзниками.

Обложеному штату Дуранго не чужі жорстокі зіткнення між картелями, і він часто потрапляв у заголовки як поле битви нарковійни.

Нагадаємо, що на Львівщині наркодилери намагалися продавати психотропи пораненим військовим. На місяць зловмисники продавали близько 7 500 доз на суму понад 600 тисяч гривень, стверджують правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що 17 серпня в СБУ заявили, що нейтралізували злочинне угруповання в Київській області, яке збувало оптові партії важких наркотиків і психотропів за кордон.