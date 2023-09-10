Вчителька успадкувала рідкісний єврейський молитовник і продала у 14 разів дорожче (фото)

Книга могла належати Меїру Емдену, який був рабином та жив у Константині в Україні.

Єврейський молитовник XVIII століття перевершив очікування на британському аукціоні, але був реалізований за ціною у 57 000 фунтів стерлінгів на аукціоні Hansons Auctioneers, хоча орієнтувалися на 5000-10 000 фунтів стерлінгів. Про це йдеться у звіті Fine Books Magazine.

Продати незвичну книгу вирішили вчителі на пенсії Мартін та Сьюзан Вілсон. Рукопис у спадок дістався саме британці. Подружжя здогадувалося, що молитовник має певне історичне значення, але не підозрювали, що це викличе такий високий попит.

Рідкісний багатовіковий єврейський молитовник реалізували на аукціоні в кілька разів вищою за очікувану ціну. Це здивувало продавців, які оцінювали його лише "випадково" разом із книгою про Гаррі Поттера.

За інформацію Lancs Live, книга була реалізована 5 вересня. Три міжнародні учасники змагалися телефоном за придбання. Звіти не ідентифікували жодного з учасників торгів або того, хто здійснив остаточну покупку. Разом із надбавкою з боку покупця, за даними видання, загальна сплачена ціна становить 71 250 фунтів стерлінгів.

Єврейський молитовник XVIII століття

На титульній сторінці єврейського молитовника можна побачити Мойсея, який тримає дві скрижалі з десятьма заповідями. Його брат Аарон одягнений у одяг первосвященника. Зміст книги включає суботні гімни, молитву і пісні.

Єврейський напис у книзі говорить, що її власником був Авраам бен (син) Меїр Емден. У переклад з єврейської системи дат вказано 3 лютого 1757 року. Хоча доказів немає, напис припускає, що він належав онуку видатного німецького рабина і талмудиста Якова Емдена (1697-1776).

Згідно зі звітом Fine Books and Magazine, Меїр Емден (1717-1795) сам був рабином і жив у Константині в Україні.

Нагадаємо, у серпні волинянин показав, як російський осколок застряг у молитовнику та врятував життя. Чоловік вижив після поранення у боях в Афганістані, а вже у 2023 році врятувався у війні з Росією.