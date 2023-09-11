15-річний підліток з ножем скоїв напад на школу в Ростовській області, є поранені, — губернатор

Нападником виявився учень 9 класу. Місцева влада запевняє, що 15-річний підліток страждає на психічне захворювання.

У понеділок 11 вересня у хуторі Красний Десант Неклинівського району Ростовської Області (Російська Федерація) 15-річний підліток поранив ножем чотирьох дорослих у місцевій школі. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв у Telegram.

"О 07:50 у школі у хуторі Красний Десант Неклинівського району озброєний ножем 15-річний підліток, який приховав обличчя за маскою, при спробі зайти до школи поранив чотирьох дорослих", — сказав Василь Голубєв.

Він зазначив, що від підлітка постраждало троє співробітників школи та родич одного з учнів. Вони отримали поранення легкого ступеня тяжкості, їм надали медичну допомогу. Нікого з дітей не було поранено.

Зі слів Голубєва, очевидці затримали нападника, яким виявився учень 9 класу цієї школи, який страждає на психічне захворювання.

Нагадаємо, 6 вересня в Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що школярів у Російській Федерації готують до війни. Зокрема, до шкільної програми дітей входять не лише військові навички, але й погляди Кремля на загальну історію України зі спотвореними фактами. У розвідці вважають, що ворог запровадив таку шкільну програму для ознайомлення школярів із війною, спробою виправдати агресію РФ проти України та бажанням причепити старшокласникам бойовий настрій.

31 серпня стало відомо, що в освітню програму школярів у тимчасово окупованому Криму додали спеціалізований курс військової підготовки. Його проходитимуть всі школярі, починаючи з 5 класу. Зокрема, у 5-9 класах школярі проходитимуть курс позаурочної діяльності "Основи військової підготовки", а учні 10-11 класів вивчатимуть чотири модулі з основ військової підготовки у межах федеральної робочої програми ОБЖ.