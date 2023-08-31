Готують до війни: школярів у Криму з 1 вересня відправлять на курси військової підготовки

За даними журналістів, з 1 вересня учні старших класів у межах федеральної робочої програми ОБЖ вивчатимуть чотири модулі з основ військової підготовки.

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Кримська окупаційна "влада" ухвалила рішення про включення спеціалізованого курсу військової підготовки в освітню програму для школярів. З 1 вересня цей курс буде впроваджено в навчальні заклади, і його пройдуть усі учні, починаючи з 5 класу. Про це повідомляє видання"Крим.Реалії".

"У 5-9 класах буде запущено курс позаурочної діяльності "Основи військової підготовки" з 1 вересня, також учні 10-11-х класів у межах федеральної робочої програми ОБЖ вивчатимуть чотири модулі з основ військової підготовки", — ідеться в повідомленні російського Міністерства освіти, науки і молоді регіону.

У джерелі зазначають, що в анексованому Криму вже було організовано семінар-практикум. На цьому заході брали участь 25 вчителів, які пройшли навчання з питань стройової і тактичної підготовки, збирання-розбирання АК-47, тактичної медицини, організації побуту в польових умовах, а також із поводження із засобами індивідуального захисту та засобами радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ).

Нагадаємо, що російські загарбники вивезли з тимчасово окупованої Луганської області щонайменше 80 старшокласників. Їх розмістили в одній із військових академій на території Російської Федерації.

А на тимчасово окуповані території Херсонської області російські окупанти завезли сім тонн пропагандистської літератури. У пропагандистських підручниках Російська Федерація зробила винною у війні Україну. Окрім цього, у книжках поширюють тези про поширення "нацизму" в Україні.