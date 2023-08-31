Готовят к войне: школьников в Крыму с 1 сентября отправят на курсы военной подготовки

По данным журналистов, с 1 сентября учащиеся старших классов в рамках федеральной рабочей программы ОБЖ будут изучать четыре модуля по основам военной подготовки.

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Крымская оккупационная "власть" утвердила решение о включении специализированного курса военной подготовки в образовательную программу для школьников. С 1 сентября этот курс будет внедрен в учебные заведения, и его пройдут все ученики, начиная с 5 класса. Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

"В 5-9 классах будет запущен курс внеурочной деятельности "Основы военной подготовки" с 1 сентября, также учащиеся 10-11-х классов в рамках федеральной рабочей программы ОБЖ будут изучать четыре модуля по основам военной подготовки", — говорится в сообщении российского Министерства образования, науки и молодежи региона.

В источнике отмечают, что в аннексированном Крыму уже был организован семинар-практикум. На этом мероприятии участвовали 25 учителей, которые прошли обучение по вопросам строевой и тактической подготовки, сборке-разборке АК-47, тактической медицине, организации быта в полевых условиях, а также по обращению со средствами индивидуальной защиты и средствами радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Напомним, что российские захватчики вывезли из временно оккупированной Луганской области не менее 80 старшеклассников. Их разместили в одной из военных академий на территории Российской Федерации.

А на временно оккупированные территории Херсонской области российские оккупанты завезли семь тонн пропагандистской литературы. В пропагандистских учебниках Российская Федерация сделала виновной в войне Украину. Кроме этого, в книгах распространяют тезисы о распространении "нацизма" в Украине.