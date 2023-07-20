Школьников из Луганской области вывезли в военную академию РФ: ОВА раскрыла детали депортации

В военной администрации отмечают, что старшеклассников привлекли к прохождению военных сборов. Власти региона не знают, вернутся ли школьники в Луганскую область.

Related video

Российские захватчики вывезли из временно оккупированной Луганской области не менее 80 старшеклассников. Их разместили в одной из военных академий на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации в социальной сети Facebook 20 июля.

По информации местных властей, украденные дети проходят "военные собрания" на полигоне Академии войск радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск в Костромской области Российской Федерации. Там на них направляют усиленную дозу российской пропаганды для "перевоспитания".

Под каким предлогом вывозят молодых парней и на какой срок — неизвестно. Также нет информации о том, что они будут делать по возвращению в Луганскую область с полученным "опытом" и вернутся ли вообще.

Также в областной военной администрации отметили, что из-за миграции россиян на временно оккупированных территориях Украины резко вырос уровень преступности.

"Один из примеров – Довжанск, куда приезжают жители Тывы и Бурятии. Там стремительно возросло количество краж. Большинство дел остается без внимания местных правоохранителей", — говорится в сообщении.

Соответственно, проблемы никак не решаются.

Напомним, 19 июля в Центре национального сопротивления сообщили, что РФ оставляет без соцвыплат беременных украинок. Их сначала вывозят в другую страну на роды, а после этого бросают на произвол судьбы, если они отказываются оформить российское гражданство.