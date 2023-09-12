Отруєння Кадирова: голову Чечні звинуватили в тому, що він "заживо" поховав свого лікаря, — ЗМІ

За даними журналістів, здоров'я Кадирова серйозно постраждало через проблеми з нирками, тому довелося звернутися по медичну допомогу в Дубаї.

Голова Чечні Рамзан Кадиров міг вважати, що до погіршення його самопочуття причетний особистий лікар, якого потім, за непідтвердженою інформацією, по-звірячому вбили. Про це повідомляє Newsweek.

Автори публікації посилаються на непідтверджені відомості в деяких Telegram-каналах, які можуть мати інсайдерську інформацію від російських силовиків. Але при цьому доказів не наводиться.

Раніше повідомлялося, що здоров'я Кадирова серйозно постраждало через проблеми з нирками. Висловлювалися й припущення, що він став жертвою отруєння. Голові Чечні довелося звернутися по медичну допомогу в Дубаї.

Згідно з опублікованою інформацією, Кадиров занепокоївся раптовим погіршенням здоров'я і звинуватив у спробі отруєння лікаря Ельхана Сулейманова, який також обіймав посаду заступника прем'єр-міністра.

За непідтвердженими даними, лікаря "поховали живцем", але неспростовних доказів цього не наводиться. Повідомляється, що Сулейманов зробив кілька уколів Кадирову, який потім вирішив, що погіршення здоров'я пов'язане з таким лікуванням. У жовтні минулого року Сулейманова зняли з посади віцепрем'єра.

За даними джерел, попри те, що раніше Сулейманов був активний в Instagram, останній його пост датується жовтнем 2022-го. Відтоді про нього нічого не відомо.

Незвично в цій історії й те, що посилання на його сторінці в Instagram, яке раніше вело на республіканський онкологічний диспансер у Чечні (головний проєкт Сулейманова), тепер переадресовує користувачів на дилерів кокаїну в Дубаї, пишуть журналісти.

Відтоді лікаря більше ніхто не бачив, усі кажуть, що його більше немає серед живих, і що він помер болісною смертю, зазначається в публікації одного з Telegram-каналів. Висловлюється також припущення і про те, що він може бути в полоні.

Сулейманов виділявся з оточення Кадирова тим, що він не чеченець і належить до лезгинської національності. Він родом зі столиці Азербайджану Баку.

Нагадаємо, що Кадиров висловився про загибель Пригожина і збрехав про "хороші" стосунки.

Також повідомлялося, що, за словами Ксенії Собчак, наступним після Пригожина у РФ можуть ліквідувати Кадирова.