Для вступу до ЄС: Україна веде переговори з Угорщиною та Румунією щодо мовного питання

За словами Ольги Стефанишиної, Україна має близько 80 тис. етнічних угорців у Закарпатській області — захист їхніх прав є одним із семи критеріїв реформ, які Євросоюз вимагає перед початком переговорів про наше членство.

Віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанишина оголосила про поточні переговори між Києвом, Угорщиною та Румунією щодо потенційного вступу України до Європейського Союзу. Важливо зазначити, що ці дві країни висувають певні вимоги та застереження щодо прав своїх етнічних меншин в Україні, що може стати об'єктом обговорення в процесі переговорів. Про це інформує Financial Times.

Це питання є головною потенційною перешкодою для початку офіційних переговорів про можливий вступ України до Європейського союзу. Лідери ЄС повинні будуть ухвалити рішення про це в грудні або почати самі переговори. Однак угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан висловлював погрози про ветування цього процесу через питання прав етнічних меншин і звинувачував Київ у "хунгарофобії".

Україна налічує близько 80 тисяч етнічних угорців, які проживають у Закарпатській області. Захист прав етнічних меншин є одним із семи критеріїв реформ, встановлених Європейським союзом, які необхідно виконати перед початком офіційних перемовин про можливе членство України в ЄС.

За даними Стефанишиної, цього тижня Київ почне двосторонні переговори з Угорщиною та Румунією, щоб домогтися балансу між освітою українською мовою та мовами меншин у середніх школах.

"Ми внесемо зміни до законодавства про національні меншини, і ми можемо внести додаткові поправки (до закону, — ред.), якщо це необхідно, але спочатку нам потрібно провести переговори", — сказала Стефанишина.

Віцепрем'єр-міністр зазначила, що для українців, які належать до етнічних меншин, важливо оволодіти українською мовою на належному рівні, щоб мати змогу здобути вищу освіту або влаштуватися на роботу за межами своїх етнічних меншин. Вона також підкреслила, що чинні правила, які посилили вимоги до навчання української мови, показали свою ефективність.

Повідомляється, що Орбан, який має близькі стосунки з Москвою, може використати питання освіти як привід, щоб завадити початку переговорів про вступ України до ЄС у грудні. Венеціанська комісія, експертний орган Ради Європи з конституційного права також вимагає від нашої країни захисту мовних прав російськомовних.

Нагадаємо, 24 березня в ЄС оцінили прогрес України у виконанні рекомендацій щодо боротьби з корупцією. Моніторинговий орган встановив, що, незважаючи на війну, держава виконала 15 пунктів із 31.