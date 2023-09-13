"Ляпас краще переговорів": у Словаччині побились ексвіцепрем'єр та два нардепи (відео)

Член партії OĽaNO Ігор Матович дізнався про пресконференцію колег зі Smer та завітав на захід з колонкою й білбордами. Конфлікт через державну політику закінчився ударами в груди та по обличчю.

У Словаччині сталася бійка між лідером партії OĽaNO Ігорем Матовичем та членом партії Smer, а також колишнім віцепрем’єр-міністром та ексміністром внутрішніх справ, Робертом Каліняком. У сутичку була змушена втрутитись поліція. У деталях інциденту 13 вересня розібрались журналісти місцевого видання Pravda.

Партія Smer анонсувала пресконференцію, куди приїхав на машині Матович. З собою він захопив білборди з критикою політиків, зокрема за видачу документів на перебування іноземців у Словаччині.

Бійка сталася після того, як учасники брифінгу спробували вимкнути колонку Матовича. Чоловік хотів вийти з машини, і Каліняк почав відбирати у нього мікрофон.

"Не тягніть мене", — заявив Матович і вдарив Каліняка ногою в груди.

Він сказав, що мікрофон — це його власність, а партійці Smer "продали державу". Після цих слів Матович зазнав удару в обличчя від кандидата у депутати Річарда Глюка.

Згодом у конфлікт втрутилася поліція, відштовхнувши від автівки Каліняка. Правоохоронець закликав Матовича виїхати з місця інциденту, але той дістався до мікрофона та продовжив звинувачувати політиків.

"Ви, корумповані злодії, ви знищили Словаччину", — сказав він.

Каліняк переконаний, що закон порушив саме Матович, адже зупинив машину на тротуарі. Водночас депутат Йозеф Прочко подав заяву про підозру у нападі на чиновника та заявив про намір писати скаргу до Генпрокуратури. На його думку, на Матовича напали двоє чоловіків лише за висловлення думки.

Колишній прем’єр-міністр Словаччини та голова партії Smer Роберт Фіцо спочатку утримувався від коментарів, однак згодом заступився за колег.

"Матович отримав саме те, за чим прийшов. Коли я був на війні, мене завжди вчили, що не можна домовлятися з дурнем, і що один ляпас краще 30 хвилин переговорів", — заявив він.

Каліняк у коментарі ЗМІ повідомив, що під час конфлікту керувався законом та "проявив велику поблажливість". Інший нападник — Глюк — спочатку публічно зізнався у тому, що вдарив Матовича, але пізніше публікацію видалив.

Журналістам у поліції розповіли, що правоохоронці розбиратимуться з можливими незаконними діями під час інциденту.

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