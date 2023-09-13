"Не захотів контролювати геозони": Маск передав доступ до частини Starlink Пентагону (відео)

Біограф Маска уточнив, що йдеться про ту частину супутників Starlink, які використовуються ЗСУ, і що в такий спосіб підприємець зняв із себе відповідальність за межі та правила використання технології.

Американський мільярдер Ілон Маск вирішив передати Пентагону контроль над частиною супутникового інтернету Starlink, який використовується у війні в Україні. Про це The Washington Post розповів біограф підприємця Волтер Айзексон.

На його думку, Маск зробив правильно, коли наважився на такий крок.

"Те, що він зробив, і я вважаю, що це правильний результат, — він вирішив продати і передати повний контроль над певною кількістю обладнання Starlink і послугами Starlink військовим США, щоб він більше не контролював геозони. Я думаю, що це був його спосіб сказати: "Я повинен вибратися з цього", — заявив Айзексон.

Біограф Маска уточнив, що той передати контроль над деякою частиною обладнання та послуг Starlink, "щоб більше самому не відповідати за межі та правила використання технології, будучи приватною особою". Айзексон уточнив, що йдеться про ту частину супутників Starlink, які використовуються ЗСУ.

Також Ілон Маск вирішив додати до "пакету послуг" особливі опції для військових.

Ілон Маск і операція ГУР в Криму

За кілька днів до виходу книги-біографії Ілона Маска стало відомо про його можливу причетність до зникнення сигналу супутників Starlink біля Криму в перші місяці вторгнення РФ в Україну. Повідомлялося, що він це зробив нібито через страх початку ядерної війни накшталт "Перл Гарбора".

Це вплинуло на спецоперацію ГУР Міноборони України. Українська розвідка намагалася пошкодити військові кораблі ЧФ РФ у бухті окупованого півострова. Спеціальні морські дрони втратили керування та не дійшли до цілі.

У ГУР прямо не підтвердили, що операція була зірвана саме через відсутність сигналу. Зі свого боку, Ілон Маск заявив, що він зв'язок над Кримом не вимикав, тому що "просто його не вмикав".