Під Саратовом загорівся газопровід: жителі чули потужний вибух (фото, відео)

Журналісти стверджують, що сталася розгерметизація газопроводу Піщаний-Умет-Сторожівка, який не призначений для побутових споживачів. Інформації про жертви не уточнювали.

На околицях російського міста Саратов виникла сильна пожежа, і сталася розгерметизація газопроводу. Дим можна розгледіти за кілька кілометрів від місця події. Про це повідомляє видання Shot з посиланням на джерела.

За даними журналістів, постраждала частина газопроводу Піщаний-Умет-Сторожівка в районі селища Червоний жовтень, у полі. Займання охопило площу 2 гектари. Повідомляють, що незадовго до події жителі чули вибух.

Пожежники та газові служби працюють на місці.

"Вийшла і хлопок пекельний, а потім дим і пожежа", — повідомили свідки.

Газопостачання не було призначене для споживання населення.

Нагадаємо, що 14 вересня безпілотники атакували Крим. Місцеві жителі нарахували понад 10 вибухів, а Кримський міст перекрили. Вибухи лунали в районі населеного пункту Затишне — тут розміщена військова частина окупаційних військ. У російському Міноборони стверджують, що Сили оборони України застосували безекіпажні катери разом із дронами літакового типу.

Також повідомлялося, що 14 вересня російські війська атакували Україну дронами, вибухи прогриміли в кількох областях.