Через високу зарплату: росіяни масово їдуть на ТОТ України на заробітки, — росЗМІ

За даними журналістів, рівень заплати для вакансій на окупованих територіях дещо вищий за середній по Росії, оскільки окуповані регіони отримали велике фінансування на будівництво.

Мешканці Центрального федерального округу, Сибіру та півдня Росії активно прямують у регіони України, що перебувають під окупацією, у пошуках можливостей для заробітку, адже там пропонуються вищі заробітні плати. Про це пише російське видання"Ведомости" посилаючись на звіт Центрального банку Росії.

Здебільшого російські громадяни прямують на роботу в окуповані регіони України, щоб зайнятися будівництвом, роботою в сільському господарстві, а також виконувати обов'язки водіїв і вантажників.

Зокрема, тимчасово виконуючий обов'язки керівника самопроголошеної "Донецької народної республіки" Денис Пушилін заявляв раніше, що в контрольованій Росією частині області працює близько 35 тисяч будівельників.

Зі свого боку російські підрядники воліють заходити в так звану "ДНР" зі своїми працівниками, яких вони набирають у регіонах Росії, пояснило джерело в Донецьку.

"Середня зарплата за місцевими розцінками у будівельників, які беруть участь у спеціальному інфраструктурному проекті, близько 40 000 руб. У Маріуполі та інших нових територіях — близько 100 000-120 000 руб", — зазначив співрозмовник.

Так, на російських сайтах вакансій багато пропозицій роботи в Ростові-на-Дону, Таганрозі та інших прикордонних з Україною містах. При цьому іноді в самих оголошеннях зазначається, що "робота вестиметься переважно на об'єктах "ДНР" (Маріуполь, Бердянськ)".

При цьому рівень заплати для таких вакансій дещо вищий за середній по Росії, оскільки окуповані регіони отримали велике фінансування на будівництво, а також через те, що вони є зонами ризику.

Нагадаємо, 11 серпня Bloomberg повідомляв, що російська економіка поступово відновлюється, незважаючи на санкції, які були введені Заходом.

Нагадаємо також, у травні ЗМІ підрахували, що війна обходиться Росії приблизно в 67 млрд доларів на рік або 3% ВВП.