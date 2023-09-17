Ніколи не отримували такого рівня підтримки: президент Сербії образився на ЄС через Україну

Президент Сербії Александар Вучич сказав, що його країні Європейський союз ніколи не надавав таку допомогу, як Україні. А також скептично поставився до можливого розширення ЄС до 2030 року.

Президент Сербії Александар Вучич вважає, що його країна ніколи не отримувала такого рівня підтримки з боку Європейського Союзу як Україна. Йдеться про обіцянки Києву надати статус кандидата ЄС протягом року після подачі заявки та потенційний початок переговорів про членство. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.

На думку Вучича, його країна перебуває в набагато кращому стані, ніж Румунія і Болгарія 2007 року, коли вони приєдналися до ЄС. Він скептично прокоментував плани Євросоюзу щодо розширення до 2030 року.

"Хто знає, що станеться через сім років? Поглинальна здатність ЄС не більша, ніж була. У вас є 10 чистих платників і 17 країн, які беруть їхні гроші. Жодна з них не хотіла б мати більше членів, на яких витрачає гроші", — сказав президент Сербії.

Нагадаємо, Сербія подала заявку на членство в ЄС 2010 року, а переговори почала 2014 року. Однак вони призупинилися через небажання нормалізувати відносини з Косово.

30 серпня Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель підтримав ідею про встановлення орієнтовних термінів вступу нових держав. За його словами, ЄС варто бути готовим до того, що до його складу можуть увійти десять нових держав. При цьому він не уточнив, про які саме країни йдеться.

Раніше Фокус писав про те, що Угорщина може заблокувати процес переговорів про вступ України до ЄС у грудні, використовуючи як привід тему нацменшин, на якій давно спекулює. Київ готовий піти на поступки та внести поправки в законодавство, щоб уникнути потенційного конфлікту. Але спочатку необхідно провести переговори з Угорщиною та Румунією, які висувають певні вимоги, що стосуються прав своїх етнічних меншин в Україні.

Також Фокус повідомляв, що за інформацією ЗМІ, Євросоюз збирається ввести санкції на алмази з Російської Федерації. За неофіційними даними, це може статися вже восени 2023 року.