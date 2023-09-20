"Як мінімум": Маск звинуватив Сороса у спробі "знищення західної цивілізації"

На думку засновника SpaceX, саме Сорос наче провокує надзвичайний стан в Італії, оскільки його фонд може займатися питанням мігрантів.

Засновник компанії SpaceX та гендиректор Tesla Ілон Маск критично відгукнувся щодо діяльності американського фінансиста Джорджа Сороса, звинувши його у спробі знищити західну цивілізацію. У Twitter він висловив таку думку у коментарі.

У дописі мільярдера та філантропа звинуватили у тому, що він провокує міграційну кризу на острові Лампедуза в Італії. Саме Сорос наче відповідальний за надзвичайний стан в країні, оскільки його фонд може займатися питанням мігрантів. Доказів цьому наведено не було. У дописі зазначили, що за окремі дні на тижні прибуло понад 5 тисяч мігрантів.

Маск не проігнорував таку думку. Він підтримав ці висловлювання.

"Організація Сороса, схоже, хоче, як мінімум, знищення західної цивілізації", – написав підприємець.

Фото: Twitter

Криза мігрантів в Італії

Минулого тижня на італійському острові Лампедуза оголосили надзвичайний стан. Це відбулося внаслідок того, коли кілька тисяч мігрантів прибули на острів. У квітні такі заходи вже ухвалювалися.

Лише у вівторок, за інформацією Міністерства внутрішніх справ країни, на острів у Середземному морі прибуло близько 6 тисяч людей. Сам острів немає можливостей, адже його площа становить близько 20 квадратних кілометрів.

Нагадаємо, у лютому Джордж Сорос виступив за "заморожування Арктики" за допомогою геоінженерії. Мільярдер-філантроп підтримав експериментальні технології, призначені для затемнення Сонця та заморожування Арктики.