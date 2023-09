У Данії художник вкрав у музею 76 тисяч доларів і назвав це актом мистецтва (фото)

За словами художника, він не вкрав гроші в музею, а просто порушив контракт, а порушення контракту — частина роботи. Єнс Ханнінг закликав людей, які мають "такі жалюгідні умови праці, як і його", робити те ж саме.

Данський художник взяв у музею сучасного мистецтва Kunsten у місті Ольборг 532 тисячі крон і представив порожні рами як свій твір мистецтва. Суд зобовʼязав його повернути кошти. Про це повідомляє The Guardian.

Єнс Ханнінг, художник-концептуаліст, чиї роботи зосереджені на владі й нерівності, отримав замовлення музею сучасного мистецтва Kunsten в Ольборзі, що в північній Данії, у 2021 році. Завданням було відтворити свою більш ранню роботу — дві скляні рамки, наповнені банкнотами, данськими кронами та євро. Робота відображала річний дохід у Данії та Австрії відповідно.

Музей виділив близько 532 тисячі крон (61 500 фунтів стерлінгів) зі своїх резервів на відтворення картин, а також гонорар художнику в розмірі близько 40 тисяч крон. Але розпакувавши надіслані роботи, співробітники музею знайшли дві порожні рамки з написом "Take the Money And Run" ("Бери гроші та біжи").

Згідно з угодою, художник мав повернути музею гроші після виставки, проте Ханнінг заявив, що не планує цього робити, а його нова інсталяція є протестом проти винагороди, яку йому запропонували за роботу.

Суд у Копенгагені зобов’язав художника повернути гроші, які йому позичили, проте у відповідь Єнс Ханнінг сказав, що йому все одно потрібно виплатити гонорар.

"Ми повинні ретельно думати про те, як ми витрачаємо наші кошти, і ми не витрачаємо більше, ніж можемо собі дозволити", — сказав у коментарі Guardian директор музею Лассе Андерссон.

Тоді Ханнінг заявив данському радіо:

"Робота полягає в тому, що я взяв їхні гроші. Це не крадіжка. Це порушення контракту, а порушення контракту є частиною роботи".

Художник закликав людей, які мають "такі жалюгідні умови праці, як і його", робити те ж саме.

