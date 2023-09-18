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У Данії художник вкрав у музею 76 тисяч доларів і назвав це актом мистецтва (фото)

Художник, картина, музей сучасного мистецтва, Данія, суд, крадіжка
Фото: X (Twitter) | Данському художнику, який подав порожні рами як витвір мистецтва, сказали повернути гроші

За словами художника, він не вкрав гроші в музею, а просто порушив контракт, а порушення контракту — частина роботи. Єнс Ханнінг закликав людей, які мають "такі жалюгідні умови праці, як і його", робити те ж саме.

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Данський художник взяв у музею сучасного мистецтва Kunsten у місті Ольборг 532 тисячі крон і представив порожні рами як свій твір мистецтва. Суд зобовʼязав його повернути кошти. Про це повідомляє The Guardian.

Єнс Ханнінг, художник-концептуаліст, чиї роботи зосереджені на владі й нерівності, отримав замовлення музею сучасного мистецтва Kunsten в Ольборзі, що в північній Данії, у 2021 році. Завданням було відтворити свою більш ранню роботу — дві скляні рамки, наповнені банкнотами, данськими кронами та євро. Робота відображала річний дохід у Данії та Австрії відповідно.

Художник, картина, музей сучасного мистецтва, Данія, суд, крадіжка Fullscreen
Єнс Ханнінг

Музей виділив близько 532 тисячі крон (61 500 фунтів стерлінгів) зі своїх резервів на відтворення картин, а також гонорар художнику в розмірі близько 40 тисяч крон. Але розпакувавши надіслані роботи, співробітники музею знайшли дві порожні рамки з написом "Take the Money And Run" ("Бери гроші та біжи").

Згідно з угодою, художник мав повернути музею гроші після виставки, проте Ханнінг заявив, що не планує цього робити, а його нова інсталяція є протестом проти винагороди, яку йому запропонували за роботу.

Суд у Копенгагені зобов’язав художника повернути гроші, які йому позичили, проте у відповідь Єнс Ханнінг сказав, що йому все одно потрібно виплатити гонорар.

"Ми повинні ретельно думати про те, як ми витрачаємо наші кошти, і ми не витрачаємо більше, ніж можемо собі дозволити", — сказав у коментарі Guardian директор музею Лассе Андерссон.

Тоді Ханнінг заявив данському радіо:

"Робота полягає в тому, що я взяв їхні гроші. Це не крадіжка. Це порушення контракту, а порушення контракту є частиною роботи".

Художник закликав людей, які мають "такі жалюгідні умови праці, як і його", робити те ж саме.

Нагадаємо, New York Post раніше повідомляв, що 23-річна Джесс Сміт зі США була здивована. дізнавшись, що намисто, яке вона купила в комісійному магазині за 2 долари, насправді було втраченим витвором мистецтва вартістю 3000 доларів.