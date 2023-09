В Дании художник украл у музея 76 тысяч долларов и назвал это актом искусства (фото)

По словам художника, он не украл деньги у музея, а просто нарушил контракт, а нарушение контракта — часть работы. Йенс Ханнинг призвал людей, которые имеют "такие жалкие условия труда, как и его", делать то же самое.

Датский художник взял у музея современного искусства Kunsten в городе Ольборг 532 тысячи крон и представил пустые рамы как свое произведение искусства. Суд обязал его вернуть средства. Об этом сообщает The Guardian.

Йенс Ханнинг, художник-концептуалист, чьи работы сосредоточены на власти и неравенстве, получил заказ музея современного искусства Kunsten в Ольборге, северная Дания, в 2021 году. Задачей было воспроизвести свою более раннюю работу — две стеклянные рамки, наполненные банкнотами, датскими кронами и евро. Работа отражала годовой доход в Дании и Австрии соответственно.

Музей выделил около 532 тысячи крон (61 500 фунтов стерлингов) из своих резервов на воссоздание картин, а также гонорар художнику в размере около 40 тысяч крон. Но распаковав присланные работы, сотрудники музея нашли две пустые рамки с надписью "Take the Money And Run" ("Бери деньги и беги").

Согласно договору, художник должен был вернуть музею деньги после выставки, однако Ханнинг заявил, что не планирует этого делать, а его новая инсталляция является протестом против вознаграждения, которое ему предложили за работу.

Суд в Копенгагене обязал художника вернуть деньги, которые ему одолжили, однако в ответ Йенс Ханнинг сказал, что ему все равно нужно выплатить гонорар.

"Мы должны тщательно думать о том, как мы тратим наши средства, и мы не тратим больше, чем можем себе позволить", — сказал в комментарии Guardian директор музея Лассе Андерссон.

Тогда Ханнинг заявил датскому радио:

"Работа заключается в том, что я взял их деньги. Это не воровство. Это нарушение контракта, а нарушение контракта является частью работы".

Художник призвал людей, которые имеют "такие жалкие условия труда, как и его", делать то же самое.

