"Держпереворот" в Грузії: командир "Грузинського легіону" звинуватив спецслужби у роботі на РФ

Доброволець Мамука Мамулашвілі, який воює у складі Збройних сил України, заявив, що бійці його підрозділу ніяк не можуть опинитися у Грузії.

Командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі, який воює за Україну проти Росії, назвав інформацію щодо своєї причетності до ймовірного перевороту в Грузії, брехнею. Про це він заявив у розмові з журналістами The Insider.

З його слів, грузинська Служба держбезпеки (СДБ) тривалий час працює на росіян та виконують вказівки Кремля. Їхні дії він назвав пропагандою на грузинському рівні.

"Наші спецслужби вже давно працюють на росіян і виконують директиви Кремля", – пояснив Мамулашвілі.

У Грузії, з його слів, бійці його підрозділу ніяк не можуть опинитися. Він наголосив на тому, що якби й поїхав на батьківщину місцеві спецслужби про це не дізналися б, оскільки він би все чітко планував би.

"У Грузії ми абсолютно ніяк не можемо опинитися", – додав боєць.

"Заколот" у Грузії: вигадки чи реальність

У Службі держбезпеки Грузії заявили, що в країні триває підготовка до державного перевороту. Змовники, за версією спецслужб, — соратники експрезидента Міхеіла Саакашвілі та грузинські військові, які воюють на боці України. Водночас відомство не опублікувало жодних доказів, які б підтверджували їхню заяву.

Так поді наче мають відбутися у жовтні-грудні, коли Єврокомісія ухвалить рішення щодо отримання Тбілісі статусу кандидата в ЄС. За твердженням спецслужби, оскільки країні відмовлять у кандидатстві, "змовники" звинуватять владу в проведенні проросійських інтересів і виведуть народ на вулиці.

В Україні відкинули ці звинувачення. Речник МЗС України Олег Ніколенко, що теперішня грузинська влада знову намагається демонізувати Україну, аби розв'язувати внутрішньополітичні питання.

Нагадаємо, у травні RTVI розповів, що флагманський авіаперевізник Грузії Georgian Airways запускає для росіян транзитні рейси через Тбілісі в Європу. Кінцевими пунктами рейсів стануть Мілан, Відень, Париж, Ларнака та Салоніки.