Молдова може вступити до ЄС, зберігши нейтральний статус, — заступник генсека НАТО

У керівництві Альянсу вважають, що Молдова, будучи демократичною державою, самостійно вирішує, де проходять межі її співпраці з військовим блоком.

Молдова може стати членом Європейського Союзу, зберігши свій нейтралітет, заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане в інтерв'ю молдавському виданню NewsMaker. Він підкреслив: незважаючи на те, що інші держави центрально-східної Європи інтегрувалися до Північноатлантичного альянсу, інтенсивність співпраці Молдови з НАТО — це виключно її прерогатива.

"У нас є два свіжих приклади — Фінляндія і Швеція, які були членами ЄС, а тепер стають членами НАТО. Водночас висновок очевидний. Будучи румуном, я також працював над вступом спочатку до НАТО, а потім до ЄС. Але я б сказав, що в новому геополітичному контексті в регіоні цілком можливо, що нейтральна Молдова буде членом ЄС, не вступаючи до НАТО. Це цілком можливо, і це — основний сценарій, над яким ми сьогодні працюємо", — підкреслив Джоане.

Він запевнив, що країни-члени Північноатлантичного альянсу підтримують і підтримуватимуть європейський шлях республіки.

"Молдова — спільний партнер ЄС і НАТО, і майбутнє країни та її громадян — у ЄС, незалежно від їхньої етнічної приналежності, мови, якою вони розмовляють, або їхніх політичних уподобань", — запевнив заступник генсека.

Відповідаючи на запитання, де проходять кордони співпраці між Молдовою, чий статус нейтралітету закріплений у Конституції, і НАТО, і хто їх встановлює, Джоане запевнив, що це "абсолютно демократичне рішення Кишинева".

"Ми не обговорюємо з жодною державою-партнером, що робити, а що не робити. Ми поважаємо Конституцію суверенної держави... Не НАТО розпочало дискусію про збереження статусу нейтралітету Молдови. Це стало наслідком війни в Україні", — підсумував представник альянсу.

Молдова і НАТО

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що влада має пояснювати громадянам країни значення НАТО і важливість вступу республіки до цього альянсу. При цьому він зазначив, що хотів би бачити молдавську армію оснащеною за всіма стандартами НАТО.

"Населення не знає, що означає НАТО. Нам потрібні ці дискусії, нам потрібно пояснювати, що таке колективна безпека, пояснювати значення безпеки, зрозуміти, які країни можуть собі дозволити необхідні інвестиції в безпеку, а які ні", — підкреслив Речан.

Трохи згодом його підтримав у телеефірі депутат від правлячої партії "Дія і солідарність" (PAS) Андріан Кептонар. Однак лідер Партії соціалістів, проросійський політик Ігор Додон заявив 15 вересня, що категорично проти вступу Молдови до НАТО, і попередив, що він і його прихильники готові вийти на протест, якщо влада ініціює цей процес.

Як відомо, нейтральна Молдова не є членом НАТО, але співпрацює з Північноатлантичним Альянсом. Молдовські чиновники називають вступ країни до ЄС фактором безпеки держави і останнім часом висловлюються про те, що нейтральний статус недостатній для захисту Молдови.

Однак слід зазначити, що згідно з останнім опитуванням громадської думки, проведеним у серпні 2023 року серед 1215 громадян, 54% респондентів виступають проти вступу Молдови до НАТО, за — 26,5%.

Нещодавно Фокус писав, що прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан подякував Україні за захист від РФ і зазначив, що вже всім очевидно: Путін хоче відновити Радянський Союз.

Раніше Фокус нагадав оприлюднену заяву президента Молдови Майї Санду про те, що уряд республіки не збирається підтримувати Російську Федерацію для того, щоб отримати дешевий газ для населення. А в серпні в інтерв'ю RFI Санду заявила, що її країна має намір допомогти Україні із транзитом зерна після виходу Російської Федерації зі спеціальної угоди.