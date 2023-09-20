"Він не отримає допомоги": Анджей Дуда порівняв Україну з потопаючим, який тягне всіх на дно

За словами президента Польщі, він не зможе зустрітися з колегою Володимиром Зеленським з організаційних причин.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна під ударом Росії хапається за всі можливості і ризикує потягти своїх сусідів на дно. Його процитувала Polska agencja prasowa.

"Ми повинні діяти, щоб захистити себе від заподіяної нам шкоди, бо якщо потопельник заподіє шкоду і втопить нас, він не отримає допомоги. Тому ми повинні подбати про наші інтереси, і ми робитимемо це ефективно і рішуче", — сказав Дуда.

За його словами, він не зможе зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським з організаційних причин. Йдеться про затримки в графіку виступів двох лідерів на Генеральній асамблеї ООН. Однак Дуда не виключає, що може зустрітися з українським колегою пізніше.

Нагадаємо, що Дуда на Генасамблеї ООН попередив про плани Росії в Україні. За словами польського президента, Росія мріє про відновлення своєї "імперської могутності" і намагається диктувати умови іншим народам. Щоб цього не допустити, важливо допомогти Україні відновити свою територіальну цілісність.

"Сьогодні світ стоїть перед небаченою загрозою", — сказав Дуда.

Він підкреслив, що Польща, виходячи зі своєї історії та досвіду, найкраще розуміє трагедію України. У цьому контексті він нагадує про вторгнення нацистської Німеччини до Польщі 1939 року.