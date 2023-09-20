Шукають морські міни: на кораблі біля порту Румунії стався вибух (фото)

За даними журналістів, судно перебувало за 7 морських миль на схід від порту Суліна. На його борту перебувало 12 членів екіпажу.

У середу, 20 вересня, вранці біля румунського порту Суліна на вантажному судні стався вибух. Про це повідомляє видання Digi 24.

Міністерство транспорту та інфраструктури Румунії оголосило про інцидент, що стався на вантажному судні, яке йшло під прапором Того. Корабель перевозив цемент.

Вибух було зафіксовано в машинному відділенні судна о 6:50 ранку.

Судно перебувало за 7 морських миль на схід від порту Суліна. На його борту перебувало 12 членів екіпажу, зокрема п'ятеро сирійців, четверо турків, один ліванець і один єгиптянин.

Військово-морське відомство Румунії звернулося по допомогу до корабля ARSVOM, який є власністю Прикордонної поліції. На борту цього судна членів екіпажу успішно доправили в порт Суліну. Під час інциденту 11 осіб зазнали сильного стресу і панічної атаки, а одна людина отримала травми.

"Вантажне судно SEAMA завдовжки 90 м і завширшки 14 м зараз стоїть на якорі, тривають рятувальні роботи. Судноплавство на Сулинському рукаві не порушено", — повідомили в румунському міністерстві.

Крім того, відомо, що ВМС Румунії направили до місця інциденту корабель із водолазами для пошуку морських мін.

Зазначимо, що порт Сулина розташований біля кордону з Україною в дельті річки Дунай.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну військові водолазні команди з Румунії, Болгарії та Туреччини регулярно проводять операції зі знешкодження мін, які можуть опинитися в їхніх прибережних водах.

Нагадаємо, 4 вересня під час масованої атаки ЗС РФ на території Румунії впали і вибухнули дрони-камікадзе Shahed. Російські окупанти атакували ними район порту в місті Ізмаїл Одеської області.

Глава Міноборони Румунії Анхель Тілвар 9 вересня провів зустріч із послом США в Румунії Кетлін Кавалець, під час якої дипломати обговорили ситуацію в регіоні на тлі атак ЗС РФ на порти України, а також підтвердили відправлення в Румунію додаткової кількості бойових літаків.