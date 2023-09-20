Син Трампа опублікував твіт про смерть батька, а пізніше заявив про злом: що відомо

Відомо, що хакер з акаунту сина Трампа зробив ще кілька дописів про Північну Корею та генерального директора компанії X Маска.

Акаунт Дональда Трампа-молодшого в Twitter був зламаний у середу вранці, 20 вересня, та завалений серією дивних дописів. Про це повідомляє Daily Mail.

"З сумом повідомляю, що мій батько Дональд Трамп помер. Я буду балотуватися в президенти у 2024 році", — йдеться у першому дописі у соцмережі X, раніше відомій як Twitter.

Окрім того, хакер з акаунту сина Трампа зробив ще кілька дописів про Північну Корею та генерального директора X Ілона Маска.

Декілька інших твітів містили ненормативну лексику.

Дописи у Твіттері Трампа-молодшого Дописи у Твіттері Трампа-молодшого

Прессекретар старшого сина колишнього президента Дональда Трампа Ендрю Сурабіан зазначив у власному твіттері, що публікації були результатом злому.

Менш ніж через пів години після публікації дописів хакера виявили й Трамп-молодший відновив контроль над своїм обліковим записом, видаливши публікації.

"Я не хочу, щоб Дональд Трамп-молодший повернув свій обліковий запис — це все надто весело", — пожартував на своєму акаунті брат та середній син Трампа Ерік Трамп.

Нагадаємо, 13 травня син експрезидента США Дональда Трампа опублікував у своєму Instagram фото, на якому зображено президента України Володимира Зеленського в купальнику. На задньому фоні колажу також розміщено фото президента США Джо Байдена з доларовими купюрами. Таким чином Трамп-молодший розкритикував рішення Білого дому направити Україні $40 млрд тоді, коли країна зазнає дефіциту дитячого харчування.