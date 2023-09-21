"Крок уперед": у Мінекономіки України розповіли про можливе вирішення зернового питання (відео)

За словами заступника міністра економіки Тараса Качки, три країни ЄС, які заборонили експорт української агропродукції, вже готові розглядати механізм, запропонований Україною. Інші країни дають "позитивні сигнали".

Країни, які ввели ембарго на агропродукцію з України, сигналізують про готовність розглянути план спільної верифікації та узгодження поставок, розроблений Києвом. Про це сказав заступник міністра економіки України Тарас Качка в ефірі телемарафону 20 вересня.

Тарас Качка повідомив, що план контролю експорту сільгосппродукції було представлено всім країнам-сусідам України. За його словами, механізм є "досить прийнятним".

Заступник міністра також зазначив, що з боку Румунії та Болгарії є "дуже гарний відгук", а інші три держави, включно з Польщею, "дають позитивні сигнали" про готовність розглянути згаданий план.

На думку чиновника, запропонований Україною механізм не розв'яже проблему, оскільки йдеться фактично про торгівлю "в ручному режимі" на ці п'ять країн.

"Проте це буде кроком вперед і відмовою від заборон, які нам неприйнятні за формою. Для нас дуже важливо, як для країни, яка експортує, щоб не запроваджувалися такі заборони. Тому наша реакція така гостра", — сказав Тарас Качка.

Зазначимо, що за даними Мінагрополітики від 20 вересня, Словаччина вже вивчає український план дій, і вважає його таким, що може бути ухваленим.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський і міністр сільського господарства та розвитку села Словаччини Йозеф Біреш домовилися "якнайшвидше доопрацювати план".

Крім того, міністр сільського господарства та розвитку сільських районів Польщі Роберт Телус 20 вересня заявив, що Варшава готова до переговорів з Україною щодо зерна після "заспокійливого виступу" заступника міністра економіки і торгівлі України Тараса Качки.

Ми також писали про те, що за словами віцепрем'єра Польщі Ярослава Качинського, Варшава продовжить надавати підтримку Україні в її протистоянні військовій агресії Російської Федерації, попри розбіжності щодо українського зерна.