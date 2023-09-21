Україна і Словаччина розроблять систему торгівлі зерном, щоб зняти заборону, — словацький міністр

За словами міністра сільського господарства Йозефа Біреша, в основі системи має бути видача і контроль ліцензій. Поки її не запустять, заборона на експорт зернових з України до Словаччини від 16 вересня збережеться до кінця 2023 року.

Україна і Словаччина обговорили створення торгової системи, яка б дала змогу зняти заборону на ввезення українських зернових. Про це в четвер, 21 вересня, заявив голова Міністерства сільського господарства та розвитку сільських районів Словаччини Йозеф Біреш, передає CNN.

Словацький міністр провів "конструктивну" онлайн-зустріч зі своїм українським колегою Миколою Сольським.

"Домовилися розробити систему торгівлі зерном, в основі якої була б видача і контроль ліцензій", — заявило словацьке міністерство. Подробиць того, як працюватиме система ліцензування, не наводиться. Але поки систему не запустять, заборона на ввезення зернових з України, затверджена урядом Словаччини від 16 вересня, зберігатиметься до кінця 2023 року.

"Міністр Бірес попросив свого українського колегу, щоб Україна припинила всі дії, пов'язані з судовим позовом", — йдеться в публікації міністерства. Український міністр Сольський, своєю чергою, "пообіцяв припинити ці кроки".

Нагадаємо, що Польща може відновити постачання зброї в Україну, попри запроваджену заборону, — депутат Сейму. За інформацією журналістів, Польща заборонила постачання зброї в Україну, але вирішення спору в інтересах обох країн.

Також повідомлялося, що, за даними ЗМІ, Польща, Угорщина і Словаччина мають намір вийти з координаційної платформи із зернових проблем.