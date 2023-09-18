Польща, Угорщина та Словаччина вийдуть із координаційної платформи щодо зернових проблем, — ЗМІ

Рішення трьох сусідніх країн про вихід із платформи пов'язане з позовом України до Світової організації торгівлі. Варшава, Будапешт і Братислава стурбовані, що Київ може використати важливу інформацію під час розгляду.

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Угорщина, Польща та Словаччина відповіли Україні на погрози поскаржитися до Світової організації торгівлі (СОТ) через обмеження на ввезення зерна. Про це повідомляє польське агентство PAP 18 вересня.

Зазначається, що всі три країни, які межують із Україною, ухвалили рішення припинити свою участь у роботі координаційної платформи Єврокомісії щодо зернової проблеми.

"Польща, Угорщина та Словаччина відмовляються від роботи в межах платформи через обережність і той факт, що Україна може використати інформацію, надану в межах координаційної платформи, проти цих трьох країн під час розглядів у СОТ", — зазначає джерело в ЄС.

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У Польщі пригрозили заблокувати вступ України до ЄС через зернову кризу

Зустрічі платформи проходили регулярно в бельгійській столиці — Брюсселі, й до її складу входили такі країни: Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Болгарія, Україна та Європейська комісія. Тепер цей список може зменшитися.

Заборона на імпорт зерна: позов України проти сусідніх країн

18 вересня з'явилася інформація, що у відповідь на заборону імпорту своєї сільськогосподарської продукції Україна має намір подати позов проти Польщі, Угорщини та Словаччини, про що в інтерв'ю виданню Politico повідомив заступник міністра економіки й торгівлі — торговий представник України Тарас Качка. Матеріали повинна буде розглянути Світова організація торгівлі.

Початок судового розгляду має розпочатися 19 вересня.

"Я думаю, що весь світ має побачити, як держави-члени ЄС поводяться щодо торговельних партнерів і свого Союзу, тому що це може впливати й на інші держави", — заявив Тарас Качка.

Нагадаємо, 15 вересня повідомлялося, що Єврокомісія зняла ембарго на постачання українського зерна та назвала нові умови. У ЄС заявили, що показники експорту в треті країни за межами євроспільноти навіть зростають, тому не мають наміру забороняти транспортування зерна з України.