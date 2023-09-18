Шукатимуть правду в суді: Україна судитиметься з Польщею за право імпортувати зерно

Торговий представник України Тарас Качка вважає, що дії деяких країн Європи щодо нашої країни є юридично незаконними.

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У відповідь на заборону імпорту своєї сільськогосподарської продукції, Україна подасть позов проти Польщі, Угорщини та Словаччини. Матеріали розглядатиме Світова організація торгівлі (СОТ). Про це заявив в інтерв'ю виданню Politico 18 вересня 2023 року заступник міністра економіки і торгівлі — торговий представник України Тарас Качка.

Він розповів журналістам, що українська сторона хоче довести, що дії цих країн є юридично неправомірними.

"І тому завтра ми приступимо до судового розгляду", — сказав Качка.

За його словами, своїми діями Польща та Угорщина показують тотальну недовіру Євросоюзу. Він також вважає, що відкрита непокора Брюсселю дасть змогу міжнародним партнерам у майбутньому сумніватися в тому, що Брюссель говорить від імені Європейського Союзу.

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"Уже багато років саме Європейська комісія є посередником у торговельних переговорах та інститутом торговельної політики для всього ЄС. І ми звикли працювати на цій основі", — сказав Качка.

На його думку, "системний підхід Будапешта і Варшави з приводу ігнорування позиції інститутів ЄС у торговельній політиці буде проблемою для ЄС загалом, тому що тут немає єдності".

Офіційний Київ збирається подати позов на Польщу, Угорщину та Словаччину до Світової організації торгівлі, а не через власну торговельну угоду з Євросоюзом.

"Я думаю, що весь світ має побачити, як держави-члени ЄС поводяться щодо торговельних партнерів і свого Союзу, тому що це може впливати і на інші держави", — наголосив торговий представник України.

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Нагадаємо, обмеження на імпорт пшениці, соняшнику, кукурудзи та ріпаку з України в Болгарію, Польщу, Угорщину, Польщу, Румунію та Словаччину діють із травня 2023 року. 15 вересня 2023 року Єврокомісія вирішила не продовжувати дію ембарго на постачання українського зерна. Водночас керівник польського уряду Матеуш Моравецький назвав рішення Єврокомісії неправильним. У Польщі пообіцяли, що не зніматимуть ембарго на українське зерно. Ініціативу польського уряду також підтримали Угорщина та Словаччина.

Нагадаємо, Фокус писав, що транзит українського зерна через країни Європи — один із варіантів відповіді на вихід РФ із "зернової угоди".