У Польщі анонсували можливу зустріч Дуди із Зеленським: які питання планують обговорити

За словами голови канцелярії польського президента Павела Шрота, президент Дуда підтримує позицію польського уряду щодо продовження ембарго на українське зерно.

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Голова канцелярії польського президента Павел Шрот 12 вересня анонсував зустріч Анджея Дуди з президентом України Володимиром Зеленським найближчим часом на тлі зернової кризи. Про це він розповів в ефірі Rmf24.

Шрот заявив, що президент Дуда найближчим часом зустрінеться з українським лідером, але через міркування безпеки не став вдаватися в деталі.

"Я не хочу забігати наперед, тому що маю свої дані, але різні міркування безпеки також відіграють роль. Президент Зеленський є лідером країни, яка перебуває в стані війни, він перебуває під загрозою терористичної атаки з боку Росії", — сказав Шрот, відповідаючи на запитання про те, коли може відбутися зустріч двох президентів.

В ефірі радіостанції Шрот також заявив, що президент Дуда підтримує позицію польського уряду щодо продовження ембарго на український агроімпорт в односторонньому порядку.

"Переслідуючи свої національні інтереси, Польща вирішила закрити польський ринок для українського зерна, оскільки це зерно Польщі не потрібне. Це зерно дуже потрібне країнам, яким загрожує голод… і необхідно полегшити транспортування цього українського зерна через Польщу до цих країн", — заявив голова канцелярії.

Заборона на імпорт українського зерна

Заборона на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника з України в Болгарію, Угорщину, Польщу, Румунію та Словаччину була запроваджена Єврокомісією на початку травня внаслідок угоди з цими країнами щодо української агропродовольчої продукції. Спочатку заборона діяла до 5 червня, потім була продовжена до 15 вересня. Водночас транзит таких вантажів дозволений для експорту в інші країни.

Нагадаємо, 9 вересня в ООН спростували чутки про переговори з РФ щодо "зернової угоди". В організації заявили, що публікації ЗМІ про нібито пропозицію генсека ООН Антоніу Гуттереша зняти деякі санкції з Росії не відповідають дійсності.