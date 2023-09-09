"Інтерпретація некоректна": в ООН спростували чутки про переговори з РФ щодо "зернової угоди"

В організації заявили, що публікації ЗМІ про нібито пропозицію генсека ООН Антоніу Гуттеріша зняти деякі санкції з Росії не відповідають дійсності.

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В ООН не мають наміру домагатися скасування санкцій проти Російської Федерації в обмін на відновлення "зернової угоди". Про це сказав заступник представника генерального секретаря ООН Фархан Хак під час брифінгу.

Фархан Хак прокоментував публікацію німецького видання Bild, згідно з якою генсек ООН Антоніу Гуттеріш нібито запропонував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову деякі санкційні послаблення для РФ в обмін на повернення до "зернової угоди".

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"Інтерпретація інформації у статті Bild некоректна. У ній, як видається, йдеться про те, що ми намагаємося знайти шлях обходу санкцій. Це неправильно", — сказав чиновник.

Як зазначає Фархан Хак, Антоніу Гуттеріш ще торік почав вживати заходів для того, щоб продукти і добрива з України та РФ могли надходити на світові ринки.

"Я хотів би також підкреслити, що йдеться не про зняття санкцій. Важливо пам'ятати, що російські продовольство і добрива виключені із санкційних режимів", — заявив Хак.

Про що йдеться в публікації Bild

Нагадаємо, що за даними Bild від 8 вересня, в ООН намагаються домовитися з Росією про відновлення зернової угоди. Журналісти заявили, що організація запропонувала Кремлю низку поступок, зокрема скасування санкцій проти "Россільгоспбанку" і повернення активів Росії, які були заморожені через європейські санкції.

На статтю відреагував речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він зазначив, що послаблення санкцій проти РФ в обмін на відновлення зернової угоди стане перемогою російського продовольчого шантажу і посилить відчуття безкарності Москви.