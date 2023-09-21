"Процес уже пішов": Фукуяма передрік можливий розпад Росії (відео)

Американський футоролог вважає, що китайці претендують на частину російської території. На його думку, Китай і Росія — не справжні друзі.

Російська Федерація може розпастися за певних умов і цей процес уже, імовірно, пішов. Про це сказав американський філософ і політолог Френсіс Фукуяма в інтерв'ю Дмитру Гордону від 21 вересня.

За словами Фукуями, такі держави, що зовні здаються могутніми, насправді є дуже крихкими.

"У Росії є багато слабких місць і перелом може статися, якщо з'явиться перелом у центрі. Регіони Росії рухатимуться в різних напрямках і стикатимуться із серйозними зовнішніми викликами", — заявив філософ.

Фукуяма також сказав, що РФ і Китай не є справжніми друзями. На його думку, Пекін претендує на частину російської території.

"Усе це може статися в якийсь момент у майбутньому в разі дискредитації центру російської влади. І цей процес уже, схоже, пішов", — сказав експерт.

Розмірковуючи про те, чи близька до кінця історія Володимира Путіна, Фукуяма зазначив, що не можна напевно передбачити крах російського лідера, однак, на його думку, його система управління "вкрай слабка".

"Він підірвав свою владу і тому я не очікую, що путінізм виживе", — пояснив Фукуяма.

Нагадаємо, 25 травня, під час 15-го щорічного Київського безпекового форуму Френсіс Фукуяма заявив, що Україна може стати повноправним членом НАТО, якщо українські військові повернуть під контроль Києва Херсонщину і Запорізьку область.

Раніше, 6 травня, Френсіс Фукуяма сказав, що переговори з РФ в інтересах України тільки після звільнення півдня. За словами політолога, вразливим місцем Росії є Кримський півострів.