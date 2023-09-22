Туристи затоптали: в Ісландії вводять податок для іноземців, аби захистити природу

За словами прем'єр-міністра Катрін Якобсдоуттір, інфраструктура острова зазнає серйозного навантаження через наплив відпочивальників. Це ставить під загрозу плани країни стати вуглецево-нейтральною до 2040 року.

Прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоуттір оголосила, що її уряд працює над введенням податку на туристів з метою стримування припливу іноземних відвідувачів на острів. Про це повідомляє канал Bloomberg.

"За останнє десятиліття туризм в Ісландії стрімко зростав, і це впливає на нашу екологію і не тільки", — пояснила прем'єр-міністр.

Щороку до Ісландії приїжджають понад 2 мільйони туристів, тоді як населення країни становить лише 400 000 осіб. Люди відвідують острів, щоб насолодитися його унікальною природою, але масовий приплив туристів завдає шкоди навколишньому середовищу.

Ісландія прагне стати вуглецево-нейтральною країною до 2040 року, але ця мета перебуває під загрозою через поточне навантаження на інфраструктуру, зумовлене великою кількістю туристів.

Прем'єр-міністр Ісландії зазначила, що ставка нового податку перебуває на стадії обговорення, але вона буде "помірною".

Кошти, зібрані за допомогою цього податку, буде спрямовано на проєкти зі збереження та відновлення унікальної природи острова, а також буде використано як інвестиції в "зелену" економіку.

Нагадаємо, наприкінці червня в Ісландії призупинили комерційний китобійний промисел у відкритому морі цього сезону. Рішення ухвалили після публікації докладного звіту, в якому йшлося про те, що морські тварини часто зазнають тривалої й болісної смерті від рук ісландських моряків.

Однак уже у вересні уряд оголосив про те, що заборону полювання на китів не буде продовжено. При цьому в Ісландії висунули низку нових правил, які мають зробити полювання більш гуманним.