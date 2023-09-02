Спірне рішення. Ісландія скасувала заборону на вбивство китів у відкритому морі

Уряд заявив, що знімає заборону на китобійний промисел, який, як вважали триватиме вічно.

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У червні 2023 року міністр продовольства, сільського господарства і рибальства Ісландії Свандіс Сваварсдоттір заявив про введення заборони на китобійний промисел. Попри те, що офіційно заборона мала силу лише до 1 вересня, багато хто вважав, що вона стане "останнім цвяхом у кришці труни" китобійного промислу, пише IFLScience.

На жаль, цього не сталося, в результаті уряд оголосив про те, що заборону полювання на китів не буде продовжено. Зазначимо, що рішення про припинення китобійного промислу було ухвалено після публікації великого звіту, в якому йшлося про те, що гіганти океану часто зазнають тривалої й болісної смерті від рук ісландських моряків.

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Попри те, що уряд ухвалив рішення відновити китобійний промисел, він також висунув низку нових правил, які мають зробити полювання на китів більш гуманним. Згідно з новими правилами, полювати на китів біля берегів Ісландії можна лише на відстані 25 метрів від човна. Передбачається, що це дасть змогу знизити ймовірність отримання тваринами хворобливих, але не смертельних травм. Також уряд заборонив полювання на китів, якщо за ними слідує дитинча. Крім того, під забороною опинилися деякі способи вбивства китів, наприклад електрифікація.

Водночас групи із захисту прав тварин незадоволені цією новиною. По-перше, вони сподівалися, що літня заборона на китобійний промисел стане фінальною крапкою для вбивства китів. По-друге, зоозахисники впевнені, що не існує гуманного способу вбити тварин у морі — так чи інакше вони все одно страждатимуть.

За словами старшого політичного консультанта програми AWI з морського життя Кейт О'Коннелл, Інститут захисту тварин (AWI) розчарований рішенням уряду Ісландії дозволити відновити комерційний промисел фінвалів. Зазначимо, що фінвали (Balaenoptera physalus) є одними з найбільших тварин на Землі, і на думку дослідників вважаються вразливими до зникнення.

Водночас на думку зоозахисників, якась надія все ж таки існує. Сьогодні в Ісландії залишилася лише одна компанія, що володіє ліцензією на китобійний промисел в Ісландії. За видачу ліцензій відповідає ісландський уряд, а тому дослідники та зоозахисники сподіваються, що ліцензію на китобійний промисел просто не буде продовжено 2024 року.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, навіщо 100 років тому люди годинами сиділи в тілах мертвих китів.