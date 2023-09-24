"Не відповідає інтересам США": республіканець Десантіс висловився про членство України в НАТО

За словами кандидата в президенти США, вступ України додасть Північноатлантичному Альянсу більше зобов'язань, ніж вигод. Вплив Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні набагато небезпечніший для Вашингтона, ніж російська загроза Європі, вважає республіканець.

Членство України в Північноатлантичному Альянсі не відповідає інтересам безпеки США. Про це сказав в ефірі одного з подкастів кандидат у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс, пише агентство Bloomberg.

"Я не думаю, що членство України в НАТО відповідає нашим інтересам. Це лише додасть нам більше зобов'язань, а якщо ви додаєте більше зобов'язань, які переваги ми отримаємо натомість?" — запитує політик.

Десантіс не вірить в ідею надання Україні "карт-бланшу", якщо Київ не використовуватиме важелі впливу для завершення війни з Росією.

Політик обіцяє, що в разі в разі обрання президентом будь-яку допомогу США надаватимуть виключно з урахуванням закінчення гарячої фази конфлікту. Десантіс стверджує, що гроші краще витратити на боротьбу з впливом Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, що набагато небезпечніше для Вашингтона, ніж російська загроза Європі.

Держави-члени НАТО зобов'язані робити більший внесок у боротьбу з впливом Китаю, підсумував кандидат у президенти від республіканців.

Нагадаємо, що кілька американських сенаторів-республіканців закликали президента США Джо Байдена швидше відправити Україні далекобійні ракети ATACMS.

Генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг 21 вересня заявив про бажання східного регіону вступити до Альянсу. За його оцінками, НАТО не розширюється на схід.